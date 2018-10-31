Томенко назначил глав нескольких инспекций и начальника ведомства

Руководителем инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края стал Дмитрий Малыхин. Ранее он занимал должность замминистра финансов, рассказали altapress.ru в региональном минфине, где он курировал контрольную деятельность. В его ведении были несколько отделов, в том числе по контролю в области госзакупок и контролю финансово-хозяйственной деятельности. Как и сказал прежде губернатор, структуру просто выделили из состава минфина.

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края назначили Виктора Четошникова, который ранее занимал пост главного архитектора Алтайского края. Пока не ясно, сохранится ли эта должность как таковая.

Руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края стал Александр Фунтиков.Он и ранее возглавлял региональный технадзор.

Начальником управления имущественных отношений Алтайского края с 12 ноября назначили Елену Зинкову. Она с 2014 года занимала пост замначальника краевого управления ЗАГС. До этого несколько лет возглавляла государственно-правовой комитет. В администрации края Зинкова работает с 1994 года.

Кроме того, с 31 октября Людмилу Сорокину освободили от временного исполнения обязанностей министра имущественных отношений Алтайского края. Свой пост она занимала с января 2017 года. Ее уход прогнозировался: чиновница преодолела порог пенсионного возраста — ей 60 лет. При этом ее сменщице Зинковой — 54 года.