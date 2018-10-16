За что депутаты похвалили и раскритиковали новую структуру правительства Алтайского края

Новая структура правительства Алтайского края логична, продумана, функциональна. К такому выводу пришли депутаты, с которыми 15 октября губернатор Виктор Томенко обсудил проект будущего кабинета министров . Впрочем, депутаты сделали предложения и даже покритиковали проект, что открыло едва ли не новую эру в отношениях исполнительной и законодательной власти края.

На что понадобились 4 недели?

На встречу пришли руководители комитетов и фракций, глава аппарата краевого заксобрания Инна Казанцева, а также недавно назначенная представитель главы региона в парламенте Стелла Штань. Журналистов, по ощущениям, было больше, чем представителей АКЗС.

Виктор Томенко не стал забираться в президиум — возвышение в малом зале, на котором традиционно сидит руководство. Он сел рядом с депутатами за один стол, правда, во главе его.

Вступительное слово главы сводилось к простому: я обещал обсуждать с вами важные решения — вот обсуждаю.

Томенко объяснил, почему ему потребовалось четыре недели, чтобы подготовить новую структуру:

Проводился анализ прежней структуры органов власти. Томенко сказал , что за четыре месяца у него было время понять , какие инструменты работают , а каких не хватает. Проводилась проверка системы на соответствие федеральной структуре правительства. Анализировались лучшие практики , особенно успешных регионов. Требовалось сформировать структуру так , чтобы она позволяла в будущем эффективно реализовывать нацпроекты , подготовка которых завершается в Москве.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Структура, конечно, не панацея. Это лишь инструмент. Но на этапе, когда мы можем хорошенько его наладить, это надо сделать.

Практически все участники встречи признали, что предлагаемая структура значительно логичнее прежней.

Что позитивного отметили депутаты?

1. Разукрупнение некоторых ведомств, особенно громоздкого и трудно управляемого министерства строительства, транспорта и ЖКХ. Из него выделили отдельное министерство транспорта.

«За это респект», — сказал председатель экономического комитета АКЗС Альберт Лунев. По его словам, совсем бы хорошо было выделить еще и министерство ЖКХ. «Каждый будет заниматься свои делом», — добавил Андрей Осипов, глава правового комитета.

Он также порадовался разделению управления по связи и массовым коммуникациям: «Связь мы обсуждали с одними специалистами отдельно, а не непосредственно с руководителем, а печать и массовые коммуникации — отдельно».

2. Создание министерств культуры и спорта. «Этого давно ждали», — сказала Татьяна Ильюченко, председатель социального комитета АКЗС.

Из комментария Томенко:

Спорт в крае любят, понимают, за ним внимательно следят, наши звезды, лидеры приковывают к себе внимание. Но стоит задача развития массового спорта и вовлечения как можно большего числа наших земляков, особенно ребятишек.

3. Выделение отдельного управления по труду и переподчинение его от социального к экономическому заму.

Из комментария Томенко:

У нас образовался блок ведомств, в названии которых есть слово «развитие»: экономики, предпринимательства, цифровых технологий. Решение вопросов труда и занятости — важная составляющая.

По данным altapress.ru, в управлении по труду новость о разделении встретили с ликованием.

4. Объединение в один блок (в подчинение одному заму) министерств промышленности и энергетики, транспорта, управления по ценам и тарифам. Не будет разных взглядов у разных кураторов на эти виды деятельности, что принципиально, считает лидер фракции «Единая Россия» Сергей Приб. Это даст лучший результат, в том числе на местах. «Это будет просто прорыв», — сказал Приб.

5. Создание отдельного управления по молодежной политике. Это решение похвалил Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС, который сам в свое время возглавлял такой же отдел в крайкоме комсомола. «Нельзя это направление, как и спорт, переводить в разряд второстепенных», — считает он.

6. Придание большей самостоятельности руководителям ведомств. Это следовало не напрямую из структуры, но из слов Томенко, который сказал, что теперь это будет один из принципов управления.

Из комментария Томенко:

Это будет и повышение свободы действий, и самостоятельности для органов исполнительной власти края и их руководителей. Конечно, с увеличением меры ответственности. Функции заместителей председателя правительства будут сконцентрированы не на том, чтобы куда-то выдавать результаты работы. Для этого есть сами министерства и управления. В рамках своих полномочий заместители будут вправе от имени правительства давать поручения и указания, обязательные для исполнения всеми без исключения органами власти, а не только их подчиненным. Это будет способствовать и налаживанию горизонтальных связей.

О чем предупредили?

1. В свое время очень сложно шел процесс объединения управлений соцзащиты и центров занятости на местах, рассказала Татьяна Ильюченко. Она попросила учесть это и предусмотреть, чтобы обратный процесс шел менее болезненно.

Из комментария Томенко:

Очень аккуратно нужно будет поступить, весь функционал на следующем шаге мы определим. Но будет идти совершенствование системы быстрого доведения средств гражданам, которые нуждаются в этом, эту вещь нужно сохранить. Взаимодействие между структурами будет сохранено, возможно, как-то обновлено.

2. Число ведомств возросло, но расходы на их содержание не должны увеличиться. Внимание на это обратил Альберт Лунев. Он выразил сомнение в целесообразности обратного разделения госинспекции на четыре отдельных инспекции. Томенко заверил, что власти «не должны выскочить» за нормативы своего содержания.

Из комментария Томенко:

По сути, все осталось, как было, только переназвано по-другому. Инспекция за контролем в сфере градостроительной деятельности существовала, мы ее выделили из Минстройтранса. Инспекция в сфере финансово-экономического контроля выделена из минфина. Они просто вошли в один контрольный блок. За исключением контроля за машинами (инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. — прим. altapress.ru). Раньше, когда инспекции входили в состав министерств, они работали по принципу «сам шучу, сам смеюсь».

3. Глава бюджетного комитета парламента Владимир Устинов в связи с выделением отдельных инспекций попросил не увеличивать нагрузку на бизнес, чтобы они «не навалились» на него, и число проверок не возросло.

Из комментария Томенко:

Чтобы край развивался, сюда должны прийти инвесторы, должна появиться частная инициатива. Но бизнесу должно быть понятно, как здесь организовано взаимодействие с ними и что здесь не будет угроз для их вложений. Но мы не можем также просто открыть калитку и сказать «заходи кто попало и делай что хочешь». Правда? Люди должны работать в рамках законов и традиций и норм, сложившихся в крае. На старте мы контролировать будем обязательно.

4. Лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов предложил подумать над тем, чтобы контрольные ведомства — инспекции — возглавили представители оппозиции. Он ссылается на мировой опыт.

За что покритиковали?

1. Министерство спорта не отнесено к социальному блоку. По мнению Александра Лазарева, председателя комитета по здравоохранению АКЗС, все программы, связанные с темой здоровья, так или иначе «закручены на спорт».

Правда, с ним не согласились некоторые другие депутаты, которые сказали, что в блоке с культурой, молодежной политикой и печатью спорту самое место.

2. Недостаточно высокий статус науки в структуре ведомств. Этот тезис тоже исходил от Лазарева. Впрочем, он сказал, что его замечания — это, скорее, предложения для размышления.

3. В структуре нет ведомства, ответственного на развитие муниципалитетов и территории в целом, заметил Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению в АКЗС. Также не ясно, кто из заместителей будет курировать этот блок. Трофимов подчеркнул, что в практике других регионов есть и министры по этому вопросу, и даже отдельные вице-премьеры.

В пока еще действующей структуре вопросами внутренней политики занимается департамент, входящий в администрацию правительства и губернатора. Сейчас он, как и все другие внутренние департаменты, подчиняется одному вице-премьеру — Виталию Снесарю. В том числе поэтому он сейчас считается политическим замом.

Из комментария Томенко:

В предыдущей жизни административная функция была очень сильно переплетена с территориальным развитием и внутренней политикой. Еще раз посмотрев на все инструменты и механизмы, а также получив обратную связь, я выхожу с предложением разделить функцию административную, обеспечивающую по отношению в губернатору и правительству края, и функцию выработки и реализации внутренней политики. Все, что касается секретариата, кадровой службы, управления делами, ЗАГСов и т. д. — это большая, сложная административная работа.

По словам Томенко, внутреннюю политику надо отнести к другому блоку.

Из комментария Томенко:

Что касается функций внутренней политики, то я хотел бы, чтобы это было в отдельном блоке с культурой, спортом, молодежной политикой и программами общественного развития. Управление печати и массовых коммуникаций — это в этом смысле инструмент обеспечивающий.

Говоря проще, вопросы медиа, внутренней политики (по опыту — и выборов), культуры, работы с общественниками перейдут отдельному заму, которого таким образом можно назвать идеологическим. Это будет своего рода местный «Кириенко» (Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента России, отвечающий за внутреннюю политику в стране).

Межрегиональные и международные связи «уходят» из управления по туризму, ими будет заниматься отдельный департамент внутри администрации губернатора и правительства.

В чем новизна?

Это было первое за многие годы публичное обсуждение важного вопроса, где предложения губернатора не только поощряли и хвалили (хотя не обошлось и без этого), но и критиковали, а также выдвигали свои предложения, делали замечания.

Томенко сказал, что и впредь продолжит такую практику: важные вопросы обсуждать и принимать коллегиально, «хоть и есть у меня право на самостоятельное решение». Он сказал, что «очень дорожит» отношениями с депутатами.

Теперь, как сказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов, дело за малым — наполнить каждый квадратик, обозначающий ведомство, фамилией руководителя. Тогда, сказал он, станет понятно, куда мы движемся.