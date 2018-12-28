О чем попросили в Instagram перед Новым годом губернатора Томенко жители Алтайского края

— У меня тоже есть желание, чтобы газ на улицу провели, не исполните?

— Уважаемый Виктор Петрович, исполните пожалуйста и мою просьбу хочу встретить Новый год квартире с тёплыми батареями разберитесь с УК «Столица» почему они не хотят делать.

— А выполните желание жителей города Барнаула, по поводу восстановления парка Изумрудный. Очень мало зеленых мест в городе где можно гулять.

— Виктор Петрович, а вот здание на площади Октября, там раньше РАЭПШ был, что с ним, что-то никак достроить не могут, и что там будет, просто интересно?

— Возьмите меня на работу к себе. Я все могу и все умею.

— Виктор Петрович, жалко, что ни детки с АК, ни их родители, не спросили на шариках: почему дети должны зависеть от торгов, от гос закупок, которые начинают проводится тогда, когда в аптеках уже нет жизненно необходимых лекарств. Речь, в частности, об инсулине. Об этом знают в Минздраве АК и родители детей, но ждут чуда, а из года в год история повторяется.

— Пожалуйста, обратите внимание на вырубку ленточного бора в Мамонтовском заказнике! Как можно использовать реликтовый уникальный лес на хозяйственные нужды? Лес-это слава и богатство Алтая. Сохраните его.

— А есть предложение. Давайте сделаем свое дерево желаний. Алтайское дерево желаний. Бизнесмены, депутаты и все желающие смогут выбрать себе письмо и выполнить просьбу.

— А вот у меня желание встретиться с Путиным, тут и губернатор и дед Мороз бессильны.