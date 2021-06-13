13 июня 22°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Томенко попал в десятку самых разбогатевших губернаторов

Общий доход руководителей регионов в России вырос на 100 млн рублей, сообщил «Коммерсант». Губернатора Алтайского края внесли в список «самые расквартированные» и «самые разбогатевшие».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года.
Анна Зайкова

Всего главы регионов заработали 1,2 млрд рублей. Первая десятка нарастила доход в 1,2 раза, до 760 млн рублей.

Рейтинг возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его доход вырос с 148 млн до 381,2 млн рублей. На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев (84,8 млн рублей). Третье место занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев (79,8 млн рублей).

Глава Калмыкии Бату Хасиков возглавил рейтинг самых малооплачиваемых (1,3 млн рублей).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко за 2020 год отчитался о доходе 8,5 млн рублей. Авторы отметили прирост годового дохода Томенко (в списке самых разбогатевших на 9 месте): он составил 4,3 млн рублей. Глава региона продал личный автомобиль.

В рейтинге «Коммерсанта» его также зачислили в список глав с самыми большими квартирами. У алтайского губернатора площадь жилья 233,9 кв.м.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость