Томенко попал в десятку самых разбогатевших губернаторов

Общий доход руководителей регионов в России вырос на 100 млн рублей, сообщил « Коммерсант ». Губернатора Алтайского края внесли в список «самые расквартированные» и «самые разбогатевшие».

Всего главы регионов заработали 1,2 млрд рублей. Первая десятка нарастила доход в 1,2 раза, до 760 млн рублей.

Рейтинг возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его доход вырос с 148 млн до 381,2 млн рублей. На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев (84,8 млн рублей). Третье место занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев (79,8 млн рублей).

Глава Калмыкии Бату Хасиков возглавил рейтинг самых малооплачиваемых (1,3 млн рублей).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко за 2020 год отчитался о доходе 8,5 млн рублей. Авторы отметили прирост годового дохода Томенко (в списке самых разбогатевших на 9 месте): он составил 4,3 млн рублей. Глава региона продал личный автомобиль.

В рейтинге «Коммерсанта» его также зачислили в список глав с самыми большими квартирами. У алтайского губернатора площадь жилья 233,9 кв.м.