Томенко призвал не ждать короткого и мощного рывка в развитии Алтайского края

Время простых решений в Алтайском крае давно прошло, сказал 10 сентября на встрече со своим штабом избранный губернатор Виктор Томенко. Поэтому, говорит он, речь не может идти о коротком и мощном рывке в развитии региона, будет идти планомерная системная работа.

Именно она и должна будет привести к качественному улучшению показателей нашей жизни, пояснил Томенко.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы затронули в программе развития края такие проблемы, которые сами по себе ясны, лежат на поверхности. Но механизмы их решения и сложны в исполнении, и не до конца еще всеми нами осмыслены с точки зрения того, с какой стороны подходить к ним.

В ближайших планах правительства — подготовка регионального бюджета. «Мы должны предусмотреть целый ряд финансовых решений, чтобы реализовать планы, которые были обозначены в программе развития края», — сказал глава региона.

В связи с этим планируется внести изменения в краевые госпрограммы. Кроме того, регион должен будет «поучаствовать в формировании национальных приоритетных проектов». Их сейчас готовят на федеральном уровне.

Напомним, Виктор Томенко победил на выборах губернатора, прошедших 9 сентября, набрав 53,61% голосов. Инаугурация избранного главы региона состоится 17 сентября, предположительно в театре драмы. Затем он приступит к формированию правительства — процедура может занять несколько недель.