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10 апреля 7°C

Томенко решил дать чуть больше власти краевому парламенту

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил вернуть краевым депутатам право согласовывать назначение министров финансов и экономического развития. Для этого глава региона предлагает внести поправки в четыре документа, включая устав края, сообщает пресс-служба правительства. Депутаты считают, что теперь важно правильно распорядиться такой возможностью.

Виктор Томенко на сессии АКЗС
Виктор Томенко на сессии АКЗС
Анна Зайкова

Губернатор внес предложения в краевое заксобрание (АКЗС) 9 апреля. Депутаты текста поправок пока не видели.

Что предлагается?

1. АКЗС должно получить право давать согласие/несогласие на назначение министров финансов и экономического развития.

2. Краевые депутаты будут утверждать договоры о сотрудничестве с другими регионами, заключаемые от имени Алтайского края.

Хорошо забытое старое

По сути Томенко предлагает частично вернуть депутатам полномочия, которыми они уже обладали. Раньше засобрание согласовывало назначение первого заместителя губернатора, руководителей имущественного, финансового ведомств и соцзащиты. Тогда, говорит глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, парламент имел больший вес — в период руководства Александра Назарчука заксобрание было реальной политической силой.

Норма перестала действовать в 2014 году, когда уже обсуждался законопроект о создании правительства.

Что это значит?

В пресс-службе правительства утверждают, что эти шаги продолжают курс Томенко на «демократизацию системы управления регионом». Он уже согласился перенести свой отчет перед депутатами на второй квартал, дал им право согласовывать изменения в план приватизации, давать заключения по госпрограммам.

Депутаты говорят, что любое усиление статуса парламента как представителя интересов населения важно.

Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в АКЗС:

Это как минимум будет предполагать процесс обсуждения. А любое обсуждение — уже хорошо. Сможет ли краевой парламент достаточно эффективно влиять на принятие решений по назначению, зависит от самого парламента.

Поправки планируется рассмотреть на сессии 26 апреля. В этот же день состоится отчет губернатора перед депутатами за 2018 год.

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