Томенко так и не назначил вице-премьера, которого выбрал еще два месяца назад

С заявления губернатора прошло ровно 8 ближайших недель. Официально в «голубом доме» заявляют лаконичное «пока не назначен». Неофициально называются лишь версии того, почему вышла заминка.
- Предполагалось, что место вице-премьера мог занять мэр Барнаула Сергей Дугин. Однако этот вариант сорвался: то ли не нашлось желающих занять кресло главы города, то ли в крае взвесили возможные репутационные риски и от идеи отказались.
- Кандидата не согласовали в Москве.
В апреле губернатор говорил, что не торопился с выбором и старался подобрать кандидата, который был бы не менее компетентен и авторитетен, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.
Сейчас, по словам главы региона, он курирует эти направления сам.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Это полезно. Темы дорог и автотранспорта являются больными для региона. Жилищно-коммунальное хозяйство — тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И думаю, мы ничего не упустили. Но руководителя я подобрал.
Сейчас у Томенко 8 действующих заместителей. Из них трое приехали в Барнаул из других городов.