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Политика

Томенко так и не назначил вице-премьера, которого выбрал еще два месяца назад

В алтайском правительстве по-прежнему вакантным остается место вице-премьера, курирующего промышленность, ЖКХ, строительство, транспорт и тарифы. Напомним, 24 апреля губернатор Виктор Томенко сообщил журналистам, что подобрал кандидата на единственный незанятый пост зампреда и назначит его в ближайшие недели.

Кабинет Виктора Томенко.
Кабинет Виктора Томенко.
Анна Зайкова

С заявления губернатора прошло ровно 8 ближайших недель. Официально в «голубом доме» заявляют лаконичное «пока не назначен». Неофициально называются лишь версии того, почему вышла заминка.

  1. Предполагалось, что место вице-премьера мог занять мэр Барнаула Сергей Дугин. Однако этот вариант сорвался: то ли не нашлось желающих занять кресло главы города, то ли в крае взвесили возможные репутационные риски и от идеи отказались.
  2. Кандидата не согласовали в Москве.

В апреле губернатор говорил, что не торопился с выбором и старался подобрать кандидата, который был бы не менее компетентен и авторитетен, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.

Сейчас, по словам главы региона, он курирует эти направления сам.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Это полезно. Темы дорог и автотранспорта являются больными для региона. Жилищно-коммунальное хозяйство — тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И думаю, мы ничего не упустили. Но руководителя я подобрал.

Сейчас у Томенко 8 действующих заместителей. Из них трое приехали в Барнаул из других городов.

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