Томенко может войти в руководство алтайской «Единой России»

До этого губернатор был беспартийным. Хотя на пост главы региона он баллотировался от «ЕР» — по закону, кандидат должен быть обязательно выдвинут партией.

Свое решение вступить в «ЕР» он объяснял так.

«Если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, то можно будет более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы. Думаю, что в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».