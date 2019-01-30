Томенко может войти в руководство алтайской «Единой России»

До этого губернатор был беспартийным. Хотя на пост главы региона он баллотировался от «ЕР» — по закону, кандидат должен быть обязательно выдвинут партией.
Свое решение вступить в «ЕР» он объяснял так.
«Если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, то можно будет более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы. Думаю, что в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».
Реготделение «ЕР» обязано провести конференцию до 1 февраля, поскольку такое решение принял съезд партии в конце 2018 года. Там были утверждены изменения в уставе «ЕР». Теперь политсовет превращается из руководящего органа только в коллегиальный, а главным органом, принимающим все решения, становится президиум политсовета.
В составах и политсовета, и президиума пройдут персональные замены, хотя и незначительные, рассказал глава регионального исполкома Денис Голобородько. Последние, довольно серьезные, ротации прошли буквально в ноябре 2018 года. Тогда руководство реготделения покинули экс-губернатор Александр Карлин, его бывший первый зам Сергей Локтев, экс-сенатор Михаил Щетинин и другие.