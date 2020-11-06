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Политика

Томенко высказался об отставке главы регионального минздрава

6 ноября на пресс-конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что кадровых вопросов на сегодняшний день не стоит, сообщает katun24.ru. Так он ответил на вопрос об отставке министра.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

Почти 6 тыс. человек подписали в интернете петицию за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Негативный интерес к чиновнику возобновился после того, как регион попал в тяжелую ситуацию со второй волной коронавируса.

Люди недовольны тем, что не хватает врачей и лекарств, а поликлиники и скорая помощь не успевают обслуживать всех обратившихся.

Лекарства и ажиотаж

6 ноября губернатор рассказал и о ситуации с лекарствами в регионе.

По словам губернатора, к настоящему моменту сбыт противовирусных и сопутствующих препаратов увеличился в 3−4 раза, однако насыщения рынка не происходит из-за ажиотажного спроса.

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