Томенко выступит на Госсовете под председательством Путина

Ожидается, что помимо Путина, выступят губернаторы Алтайского края, Тамбовской и Липецкой областей, а также министр сельского хозяйства РФ.
«Развитие агропромышленного комплекса — это драйвер всей российской экономики на протяжении последних лет, в отрасли шло весьма активное развитие. Пространственное развитие сельских территорий требует особого внимания, об этом пойдет сегодня речь у президента», — сказал Песков.
Ранее пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что 25 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором Виктор Томенко принял участие.