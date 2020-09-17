Томенко занял «хорошие и не очень» позиции в рейтингах по негативным и позитивным упоминаниям

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по числу позитивных упоминаний в соцсетях занял 62 место среди российских глав и седьмое — среди руководителей СФО (Сибирского федерального округа).

Рейтинги по позитивным и негативным упоминаниям составил Центр политической конъюнктур, чтобы проанализировать отношения россиян к главам регионов в социальных сетях.

«В августе пользователи оставили на 401 тыс. сообщений с упоминанием глав субъектов меньше, чем в июле этого года. Общее количество упоминаний всех глав регионов составило практически 1,5 млн», — выяснили аналитики центра.

Первое место по количеству упоминаний занял глава Хабаровского края Михаил Дегтярев (258 тыс.), на втором — глава Москвы Сергей Собянин (212 тыс.), на третьем — глава Башкортостана Радий Хабиров (86 тыс.), на четвертом — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (72 тыс.), замыкает пятерку глава Чечни Рамзан Кадыров (54 тыс.)

Томенко в этом списке разместился на 55 строчке из 85 возможных: за август 5300 упоминаний, причем в июле его вспоминали больше — 5750 раз. Все упоминания разделили на две категории — позитивные и негативные.

Позитивные упоминания в соцсетях: у некоторых и получше

В «позитивном списке» Томенко занял 62-е место среди всех российских губернаторов и седьмое — среди глав СФО (из 10 возможных).

Виктор Томенко. Анна Зайкова

В этом списке — чем выше, тем лучше. Лишь 6,45% от общего числа упоминаний Томенко в соцсетях носили выраженный комплиментарный оттенок.

В Сибири ниже Томенко оказались три губернатора, представляющие Кемеровскую область (Сергей Цивилев — 68 место по России и 5,91% позитива), Республику Хакасия (Валентин Коновалов — 72 и 4,89%) и Республику Тыва (Шолбан Кара-оол — 73 и 4,65%).

Выше всех из сибирских забрался глава Омской области Александр Бурков — 11 место по стране (13,88% позитива).

Руководитель соседне-братской Республики Алтай Олег Хорохордин занял 47 место по стране, получив от пользователей соцсетей 7,79% одобрения.

Негативные упоминания в соцсетях: у некоторых и похуже

В «негативном списке» Томенко очутился на 36 месте среди российских глав и на восьмом — среди глав СФО (так же из 10 возможных).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. altairegion22.ru

В этом списке — чем выше, тем хуже. Из общего числа упоминаний Томенко в соцсетях только 9,53% носили выраженный нелестный оттенок.

И это, кстати, неплохой результат — если брать в расчет именно Сибирь. У семи региональных руководителей оценка в соцсетях довольно-таки хуже.

К примеру, на первом месте среди сибирских — глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, который умудрился собрать 21,08% критических отзывов (пятое место по России).

Лучше, чем у Томенко, дела обстоят у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (39 место по стране и 8,95% негатива) и главы Омской области Александра Буркова (53 и 7,82%).

Глава Республики Алтай занял 15 место среди российских глав, у него 13,55% неодобрительных упоминаний в соцсетях.

Ранее Instagram губернатора Томенко попал в рейтинг худших среди глав регионов. Эксперты проанализировали аккаунты «на предмет эффективности использования современных средств коммуникации с гражданами».