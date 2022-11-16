16 ноября
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Политика

Томенко заявил о небывало большом количестве лесных пожаров в Алтайском крае

В краевом правительстве обсудили итоги пожароопасного сезона 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский заявил, что 2022 году в Алтайском крае потушили 697 лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом, это число выросло в 1,5 раза. Пожары охватили площадь в 10 тыс. 715 га.

По словам главы краевого минприроды, этому способствовали аномально жаркая весна и лето с большими периодами без осадков.

Комментируя эту информацию, Виктор Томенко заявил, что это очень высокие цифры, которых ранее в крае не было. Также губернатор дал поручение более ответственно выяснять причины пожаров для последующих выводов.

«Надо бороться с причинами, большая часть их так и не выяснена. Необходимо сосредоточиться на этих недоработках и замечаниях, и на том, что нужно сделать, учесть это в планах, чтобы улучшить наши возможности», — отметил он.

Ранее в Кемеровской области случился пожар на шахте, где в этот момент находились сотни шахтеров.

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