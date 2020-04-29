Томский губернатор заявил, что электронные пропуска унизительны

В Томской области не будут вводить электронные пропуска. Губернатор Сергей Жвачкин назвал меру избыточной и унижающей достоинство жителей, пишет tayga.info .

Сергей Жвачкин продлил режим «обязательной самоизоляции» в регионе до 11 мая и обратился к местным жителям.

Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем все, что можно, — заявил губернатор.

По словам главы региона, Томская область стойко переживает эпидемию благодаря жестким («но все-таки не жестоким») мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств.

«Все эти недели мы входим в число самых благополучных субъектов Российской Федерации. И, конечно, это не случайность, а система, это результат кропотливого труда тысяч людей», — отметил Жвачкин.

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