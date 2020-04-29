Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Томский губернатор заявил, что электронные пропуска унизительны

В Томской области не будут вводить электронные пропуска. Губернатор Сергей Жвачкин назвал меру избыточной и унижающей достоинство жителей, пишет tayga.info.

Томск.
Томск.
Александр Сакалов, ТВ-2

Сергей Жвачкин продлил режим «обязательной самоизоляции» в регионе до 11 мая и обратился к местным жителям.

Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем все, что можно, — заявил губернатор.

По словам главы региона, Томская область стойко переживает эпидемию благодаря жестким («но все-таки не жестоким») мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств.

«Все эти недели мы входим в число самых благополучных субъектов Российской Федерации. И, конечно, это не случайность, а система, это результат кропотливого труда тысяч людей», — отметил Жвачкин.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость