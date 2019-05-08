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Топ-10 самых богатых и самых бедных депутатов Алтайского края

Депутаты Алтайского краевого заксобрания опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Самым состоятельным из них второй год подряд стал Дмитрий Аганов, а самым бедным Дмитрий Степурко.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
Анна Зайкова.

Председатель заксобрания Александр Романенко в 2018 году заработал 6,6 млн рублей, это на 3 млн больше, чем за год до этого.

Топ-10 самых богатых депутатов АКЗС

(в рублях)

  1. Дмитрий Аганов (индивидуальный предприниматель) — 109,9 млн,
  2. Александр Демин («Агро-Стандарт») — 22,3 млн,
  3. Валерий Гуминский («Белый олень» и «НГК Ресурс») — 18,3 млн,
  4. Вадим Смагин («Бочкаревский пивоваренный завод») — 15,5 млн,
  5. Сергей Приб («Алтайкрайэнерго») — 12,4 млн,
  6. Николай Бушков («Алтай-Форест») — 12,186 млн,
  7. Алексей Кривенко (индивидуальный предприниматель) — 12,152 млн,
  8. Юрий Кайро (рубцовский филиал «Алтайвагона») — 8,6 млн,
  9. Николай Данилин («Барнаульское ДСУ № 4») — 8,1 млн
  10. Алексей Найден (индивидуальный предприниматель) — 8 млн.

Больше 5 млн задекларировали Анатолий Вытоптов (7,2 млн), Юрий Матвейко (7 млн), Александр Романенко (6,6 млн), Владимир Семенов (5,8 млн) и Андрей Хмурович (5,6 млн).

Еще 31 депутат заявил о доходах выше 1 млн рублей.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Топ-10 самых «бедных» депутатов АКЗС

(в рублях)

  1. Дмитрий Степурко (как индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 1 апреля 2019 года) — 360 тысяч,
  2. Павел Рего (Бийский педагогический госуниверситет) — 415,6 тысяч,
  3. Михаил Никишанин (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) — 427,4 тысяч,
  4. Иван Дубинин (Бийский педагогический госуниверситет) — 514,3 тысяч,
  5. Владислав Вакаев (Алтайский государственный педуниверситет) — 519,2 тысяч,
  6. Павел Шумихин (городская поликлиника № 14) — 547,7 тысяч,
  7. Оксана Абрамова (фирма «Мода») — 574,1 тысяч,
  8. Олег Кравченко («Металлург») — 576,5 тысяч,
  9. Вероника Лапина (рубцовский горком КПРФ) — 582,7 тысяч,
  10. Ирина Журавлева (школа № 132) — 585,9 тысяч.

Менее 1 млн рублей задекларировали еще 11 депутатов.

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