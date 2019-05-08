Топ-10 самых богатых и самых бедных депутатов Алтайского края

Председатель заксобрания Александр Романенко в 2018 году заработал 6,6 млн рублей, это на 3 млн больше, чем за год до этого.
Топ-10 самых богатых депутатов АКЗС
(в рублях)
- Дмитрий Аганов (индивидуальный предприниматель) — 109,9 млн,
- Александр Демин («Агро-Стандарт») — 22,3 млн,
- Валерий Гуминский («Белый олень» и «НГК Ресурс») — 18,3 млн,
- Вадим Смагин («Бочкаревский пивоваренный завод») — 15,5 млн,
- Сергей Приб («Алтайкрайэнерго») — 12,4 млн,
- Николай Бушков («Алтай-Форест») — 12,186 млн,
- Алексей Кривенко (индивидуальный предприниматель) — 12,152 млн,
- Юрий Кайро (рубцовский филиал «Алтайвагона») — 8,6 млн,
- Николай Данилин («Барнаульское ДСУ № 4») — 8,1 млн
- Алексей Найден (индивидуальный предприниматель) — 8 млн.
Больше 5 млн задекларировали Анатолий Вытоптов (7,2 млн), Юрий Матвейко (7 млн), Александр Романенко (6,6 млн), Владимир Семенов (5,8 млн) и Андрей Хмурович (5,6 млн).
Еще 31 депутат заявил о доходах выше 1 млн рублей.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru
Топ-10 самых «бедных» депутатов АКЗС
(в рублях)
- Дмитрий Степурко (как индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 1 апреля 2019 года) — 360 тысяч,
- Павел Рего (Бийский педагогический госуниверситет) — 415,6 тысяч,
- Михаил Никишанин (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) — 427,4 тысяч,
- Иван Дубинин (Бийский педагогический госуниверситет) — 514,3 тысяч,
- Владислав Вакаев (Алтайский государственный педуниверситет) — 519,2 тысяч,
- Павел Шумихин (городская поликлиника № 14) — 547,7 тысяч,
- Оксана Абрамова (фирма «Мода») — 574,1 тысяч,
- Олег Кравченко («Металлург») — 576,5 тысяч,
- Вероника Лапина (рубцовский горком КПРФ) — 582,7 тысяч,
- Ирина Журавлева (школа № 132) — 585,9 тысяч.
Менее 1 млн рублей задекларировали еще 11 депутатов.