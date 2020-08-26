Торги за понты: как на машине родственника вице-мэра Барнаула появился «красивый» госномер

Суд до середины октября продлил срок содержания в СИЗО бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. На это судебное заседание прибыл и предложил залог в 5 млн рублей за арестанта его родственник — Евгений Носенко, бизнесмен и депутат БГД. Altapress.ru удалось выяснить очень любопытную историю появления «красивого» номера Р101РР 22 на Lexus, на котором передвигается Носенко.

Изначально «госовский» номер Р101РР 22 украшал и подчеркивал статус автомобиля Nissan Teana, принадлежащего администрации Барнаула. На нем перевозили высокопоставленных чиновников мэрии. Как минимум, уровня вице-мэра.

Затем номер Р101РР 22 по каким-то причинам «переехал» на другой автомобиль — муниципальный же ВАЗ 21074. Год выпуска — 2005-й.

И в 2019 году тогда еще действующий вице-мэр по градостроительству Сергей Демин подписал постановление об условиях приватизации автомашины. Начальная цена составила 50 тыс. рублей. Автомобиль предстояло реализовать с открытых торгов.

Сергей Демин. barnaul.org

Пять претендентов на лот

Практика торгов по приватизации муниципального имущества в Барнауле показывает, что на такие подержанные «семерки» покупателей нет — аукционы неоднократно признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Но только не в случае с той самой машиной, «усиленной» госномером Р101РР 22: 15 октября 2019 года на аукцион заявились четыре участника — три физических и одно юридическое лицо. Еще одного участника до торгов не допустили.

По данным электронной площадки «Российский аукционный дом», торги длились 10 минут, и за это время стоимость «семерки» выросла с 50 тыс. до 146 тыс. рублей при «шаге» аукциона в 2 тыс. рублей.

Победителем торгов признана компания «Сибтрейдинг». Ее директором, согласно данным специализированной базы Rusprofile, является Евгений Носенко.

Тот самый «красивый» госномер с ВАЗа

Юрист и производственник

Евгений Носенко — депутат Барнаульской городской думы, фракция «Единая Россия». Член комитета по бюджету, налогам и финансам БГД. Юрист по образованию.

Директором и единственным владельцем производственной компании «Сибтрейдинг» Носенко является с января 2020 года.

По итогам декларационной кампании 2019 года депутат БГД Носенко отчитался о доходе в 15,6 млн рублей.

В декабре прошлого года по итогам декларационного скандала Евгений Носенко вошел в четверку депутатов, которых особо наказали за предоставление неточных сведений о доходах. Им запретили исполнять полномочия в гордуме на постоянной основе — то есть за зарплату.

Родственные связи

По информации altapress.ru, Сергей Демин и Евгений Носенко приходятся друг другу сватами: дочь экс-чиновника не так давно вышла замуж за сына депутата-бизнесмена.

Что касается залога в 5 млн рублей, то суд ходатайство Евгения Носенко отклонил. Сергею Демину, обвиняемому во взяточничестве, продлили срок содержания в следственном изоляторе до 14 октября.

Вину Сергей Демин пока не признает.