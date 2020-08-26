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Политика

Торги за понты: как на машине родственника вице-мэра Барнаула появился «красивый» госномер

Суд до середины октября продлил срок содержания в СИЗО бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. На это судебное заседание прибыл и предложил залог в 5 млн рублей за арестанта его родственник — Евгений Носенко, бизнесмен и депутат БГД. Altapress.ru удалось выяснить очень любопытную историю появления «красивого» номера Р101РР 22 на Lexus, на котором передвигается Носенко.

Депутат БГД от "Единой России" Евгений Носенко.
Депутат БГД от "Единой России" Евгений Носенко.
www.duma-barnaul.ru

Изначально «госовский» номер Р101РР 22 украшал и подчеркивал статус автомобиля Nissan Teana, принадлежащего администрации Барнаула. На нем перевозили высокопоставленных чиновников мэрии. Как минимум, уровня вице-мэра.

Затем номер Р101РР 22 по каким-то причинам «переехал» на другой автомобиль — муниципальный же ВАЗ 21074. Год выпуска — 2005-й.

И в 2019 году тогда еще действующий вице-мэр по градостроительству Сергей Демин подписал постановление об условиях приватизации автомашины. Начальная цена составила 50 тыс. рублей. Автомобиль предстояло реализовать с открытых торгов.

Сергей Демин.
Сергей Демин.
barnaul.org

Пять претендентов на лот

Практика торгов по приватизации муниципального имущества в Барнауле показывает, что на такие подержанные «семерки» покупателей нет — аукционы неоднократно признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Но только не в случае с той самой машиной, «усиленной» госномером Р101РР 22: 15 октября 2019 года на аукцион заявились четыре участника — три физических и одно юридическое лицо. Еще одного участника до торгов не допустили.

По данным электронной площадки «Российский аукционный дом», торги длились 10 минут, и за это время стоимость «семерки» выросла с 50 тыс. до 146 тыс. рублей при «шаге» аукциона в 2 тыс. рублей.

Победителем торгов признана компания «Сибтрейдинг». Ее директором, согласно данным специализированной базы Rusprofile, является Евгений Носенко.

Тот самый &quot;красивый&quot; госномер с ВАЗа
Тот самый «красивый» госномер с ВАЗа

Юрист и производственник

Евгений Носенко — депутат Барнаульской городской думы, фракция «Единая Россия». Член комитета по бюджету, налогам и финансам БГД. Юрист по образованию.

Директором и единственным владельцем производственной компании «Сибтрейдинг» Носенко является с января 2020 года.

По итогам декларационной кампании 2019 года депутат БГД Носенко отчитался о доходе в 15,6 млн рублей.

В декабре прошлого года по итогам декларационного скандала Евгений Носенко вошел в четверку депутатов, которых особо наказали за предоставление неточных сведений о доходах. Им запретили исполнять полномочия в гордуме на постоянной основе — то есть за зарплату.

Родственные связи

По информации altapress.ru, Сергей Демин и Евгений Носенко приходятся друг другу сватами: дочь экс-чиновника не так давно вышла замуж за сына депутата-бизнесмена.

Что касается залога в 5 млн рублей, то суд ходатайство Евгения Носенко отклонил. Сергею Демину, обвиняемому во взяточничестве, продлили срок содержания в следственном изоляторе до 14 октября.

Вину Сергей Демин пока не признает.

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