Торги за понты: как на машине родственника вице-мэра Барнаула появился «красивый» госномер

Изначально «госовский» номер Р101РР 22 украшал и подчеркивал статус автомобиля Nissan Teana, принадлежащего администрации Барнаула. На нем перевозили высокопоставленных чиновников мэрии. Как минимум, уровня вице-мэра.
Затем номер Р101РР 22 по каким-то причинам «переехал» на другой автомобиль — муниципальный же ВАЗ 21074. Год выпуска — 2005-й.
И в 2019 году тогда еще действующий вице-мэр по градостроительству Сергей Демин подписал постановление об условиях приватизации автомашины. Начальная цена составила 50 тыс. рублей. Автомобиль предстояло реализовать с открытых торгов.
Пять претендентов на лот
Практика торгов по приватизации муниципального имущества в Барнауле показывает, что на такие подержанные «семерки» покупателей нет — аукционы неоднократно признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Но только не в случае с той самой машиной, «усиленной» госномером Р101РР 22: 15 октября 2019 года на аукцион заявились четыре участника — три физических и одно юридическое лицо. Еще одного участника до торгов не допустили.
По данным электронной площадки «Российский аукционный дом», торги длились 10 минут, и за это время стоимость «семерки» выросла с 50 тыс. до 146 тыс. рублей при «шаге» аукциона в 2 тыс. рублей.
Победителем торгов признана компания «Сибтрейдинг». Ее директором, согласно данным специализированной базы Rusprofile, является Евгений Носенко.
Юрист и производственник
Евгений Носенко — депутат Барнаульской городской думы, фракция «Единая Россия». Член комитета по бюджету, налогам и финансам БГД. Юрист по образованию.
Директором и единственным владельцем производственной компании «Сибтрейдинг» Носенко является с января 2020 года.
По итогам декларационной кампании 2019 года депутат БГД Носенко отчитался о доходе в 15,6 млн рублей.
В декабре прошлого года по итогам декларационного скандала Евгений Носенко вошел в четверку депутатов, которых особо наказали за предоставление неточных сведений о доходах. Им запретили исполнять полномочия в гордуме на постоянной основе — то есть за зарплату.
Родственные связи
По информации altapress.ru, Сергей Демин и Евгений Носенко приходятся друг другу сватами: дочь экс-чиновника не так давно вышла замуж за сына депутата-бизнесмена.
Что касается залога в 5 млн рублей, то суд ходатайство Евгения Носенко отклонил. Сергею Демину, обвиняемому во взяточничестве, продлили срок содержания в следственном изоляторе до 14 октября.
Вину Сергей Демин пока не признает.