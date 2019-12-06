Барнаульские депутаты наказали 13 своих коллег за неточности в декларациях

Барнаульские депутаты на заседании 6 декабря вынесли предупреждение 13 своим коллегам за неточности, обнаруженные прокуратурой в их декларациях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год. При этом четырем депутатам из этого списка еще и запретили занимать оплачиваемые должности в БГД на весь срок работы в гордуме этого созыва.

Кто из депутатов допустил неточности

Неточности в декларация выявили у 13 депутатов Барнаульской городской думы.

Среди нарушителей — представители всех фракций, кроме «Справедливой России». Это Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Андрей Солодилов, Александр Тайчер («ЕР»), Елена Хрусталева и Иван Карпов (КПРФ), Алексей Скосырский (ЛДПР).

Двое из депутатов с неточными сведениями в декларациях ранее заявили о намерениях стать главой города (Скосырский и Хрусталева). Еще двое фигурировали в прошлом декларационном скандале — Маликов и Лисицын (он связан с декларациями за 2017 год).

Однако нарушения признали несущественными.

Елена Хрусталева. Анна Зайкова , altapress.ru

Неточности у претендентов на пост мэра

В прокуратуре, проводя проверку деклараций, пришли к выводу, что Алексей Скосырский не указал информацию об открытом банковском счете в Сбербанке, а в справке о доходах супруги сообщил не обо всех открытых ею счетах в этом же банке.

Однако, как выяснилось, счет Скосырского был открыт в связи с выпуском новой банковской карты взамен утраченной. Что касается счетов его супруги, то один из них является зарплатным (и на него поступает только зарплата), а по другому не было движения денежных средств.

Елена Хрусталева не указала в справке о доходах супруга сведения об открытом банковском счете в ПАО «Сбербанк России». Но в гордуме проанализировали информацию прокуратуры и обнаружили, что это его зарплатный счет. И при этом сами доходы указаны были.

Депутат БГД от «Единой России» Евгений Носенко. www. duma-barnaul.ru

Неточности у остальных депутатов

Александр Тайчер не сообщил о банковском счете в ВТБ, а в справке на супругу указал неполную сумму ее дохода. Он, кроме того, не сообщил о нежилом помещении площадью 18,2 кв.метра. В дальнейшем выяснилось, что счет закрыт, движение денег по ему в 2018 году не было. А нежилое помещение приобретено законно.

Андрей Солодилов ошибся при указании площади недвижимости, а в справке о доходах супруги не было сведений о счете в «Русфинанс Банке». Но, как выяснилось, в 2018 году сведения о площади были достоверными (и лишь позже в единый госреестр объектов недвижимости внесли изменения).

Андрей Солодилов. Пресс-центр БГД.

А счет, открытый на имя супруги Солодилова в «Русфинанс Банке», является кредитным и использовался для погашения кредита. Какие-либо иные денежные средства помимо тех, что предназначались для погашения кредита, на этот счет не поступали.

Как их наказали

Все нарушения признаны несущественными, и с учетом смягчающих обстоятельств (добросовестной работы и стремления исправить неточности) на сессии БГД всем 13 депутатам вынесли предупреждения .

Четверых (Карпова, Носенко, Маликова и Лисицына) наказали более серьезно: им тоже вынесли предупреждение, но еще и также запретили исполнять полномочия в гордуме на постоянной основе — то есть за зарплату. Запрет распространяется на весь срок работы депутатов в гордуме этого созыва. Впрочем, таких должностей в БГД мало (четыре) и все они заняты.

Напомним, первый скандал с декларациями депутатов Барнаульской гордумы произошел год назад. Тогда прокуратура подала иск с требованием лишить мандатов 14 депутатов. Иск рассматривал суд в закрытом режиме.

В конечном итоге претензии предъявили только к пяти депутатам. А суд признал незаконным бездействие горудмы, не желающей снимать с ним полномочия.

Затем двое депутатов сняли с себя полномочия, а трех остальных городские думцы все же не стали лишать мандатов. К настоящему моменту нормы закона изменились, и за неточности мандатов уже можно не лишать.