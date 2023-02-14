Традиция продолжается. Александр Терентьев дал старт конкурсу на его именную стипендию

Ежегодно в феврале региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае объявляет конкурс на соискание именной стипендии депутата Госдумы Александра Терентьева для школьников. Это единственный в регионе конкурс, победители которого получают в течение следующего учебного года денежное довольствие от депутата.

Ежемесячное материальное вознаграждение в размере 3448 рублей в течение 2023−2024 учебного года получат 20 ребят, которые наберут максимальное количество баллов по итогам конкурса. Чтобы стать стипендиатом депутата Госдумы Александра Терентьева, ребятам предстоит потрудиться — ведь отбор проходят только те ученики, которые учатся в школе на «4» и «5», а также активно занимаются спортом, достигая высоких показателей.

Этот конкурс Александр Терентьев организовал сразу, как начал работать в Алтайском крае. Парламентарий не раз говорил, что его стипендия — это не просто подарок, а заслуга самих ребят. Тот объем работ, которые присылают школьники со всего Алтайского края, говорит о том, что этот конкурс востребован среди подрастающего поколения. А также еще раз подтверждает, насколько талантливые дети живут в нашем регионе.

Напоминаем, что заявки на конкурс принимаются от учеников 5−10 классов общеобразовательных школ городов и районов края из малообеспеченных семей, которые учатся в школе на «отлично» и «хорошо» — в 2021—2022 учебном году и первом полугодии 2022−2023 учебного года — активно участвуют в спортивной жизни школы, имеют достижения и награды в спорте и хорошее поведение.

Заявки и пакет документов, согласно положению, необходимо прислать в срок до 31 марта 2023 года по почте или принести лично по адресу:

656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (3852) 50-17-25.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 апреля 2022 года и будут опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии.