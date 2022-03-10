Трамп допустил угрозу Третьей мировой и ядерной войны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что угроза ядерной и Третьей мировой войны существует. Такое заявление он сделал на шоу Full Send Podcast, пишет РБК.

По его мнению, Америкой управляют «некомпетентные люди», и США «больше не уважают».

«Я думаю, это (угроза ядерной войны — Прим.ред.) серьезно, я видел на днях выступление Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <…> Это такой сигнал слабости?» — сказал Трамп.

26 февраля Байден заявил, что введение жестких санкций в отношении Москвы было альтернативой начала «физической» войны с Россией, которую он также назвал «третьей мировой».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после этого заявил, что Третья мировая стала бы ядерной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что именно санкции в отношении России подталкивают страну к мировой войне.

«Нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война — это все», — сказал он.