Потери России и Украины, расчехлили ядерное оружие, отлетались над ЕС. Что еще произошло 27 февраля

Что произошло 27 февраля в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные и не очень события.

Сдерживание на особом режиме

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь идет о Стратегических силах сдерживания (ССС).

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил президент.

После этого Белый дом заявил, что США и НАТО не угрожают России и что Москва решила перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства на основании угроз, которых не существует.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит в России «неизбежную» угрозу своей безопасности, но считает, что ее действия стали заметно более агрессивными.

В справочнике на сайте Минобороны говорится, что стратегические силы «предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия».

Не все знают , что такое «силы сдерживания» ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). В состав СНС также входят стратегические неядерные силы: силы двойного назначения — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны

«Тополь». Пресс-служба минобороны

Минобороны РФ впервые сообщило о потерях ( почти раскрыло)

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

При этом подчеркнули, что потери со стороны России «многократно меньше уничтоженных националистов».

Что касается потерь Украины, то, как поведал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские вооруженные силы с начала военной спецоперации поразили 1067 объектов военной инфраструктуры, 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

Вы не понимаете , это другое

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил про спецоперацию по демилитаризации Украины: «Мы не видели такого в Европе 75 лет».

Ну конечно же, Югославия — это другое. Напомним, 24 марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием «Союзная сила». ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.

По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц — более 1700 человек, в том числе почти 400 детей, около 10 тысяч были серьезно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек.

Несколько заявлений Шольца за 27 февраля:

Германия преодолеет зависимость от отдельных поставщиков энергоносителей

Германия будет инвестировать в оборону более 2% от национального ВВП

Германия готова участвовать в усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО

ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников

Флаги России и Германии. CCO.

Запад анонсировал новые санкции

Евросоюз рассматривает вариант закрытия воздушного пространства для российских самолетов. К вечеру 27 февраля решение таки приняли — летать запретили. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

МИД Великобритании планирует вводить санкции против путинских олигархов каждые несколько недель. Разрабатывается специальное чрезвычайное законодательство , позволяющее конфисковать недвижимость у лиц , находящихся под санкциями. Оно может быть представлено уже на следующей неделе.

позволяющее конфисковать недвижимость у лиц находящихся под санкциями. Оно может быть представлено уже на следующей неделе. Некоторые российские банки , в том числе все попавшие под санкции , будут отключены от SWIFT.

в том числе все попавшие под санкции будут отключены от SWIFT. ЕС заморозит активы ЦБ ( вероятно , все валютные резервы и золото), ограничив его возможности по поддержке рубля за счет международных финансовых операций. Лишившись поддержки ЦБ , рубль может сорваться в свободное падение.

вероятно все валютные резервы и золото), ограничив его возможности по поддержке рубля за счет международных финансовых операций. Лишившись поддержки ЦБ рубль может сорваться в свободное падение. Состоятельные россияне лишатся возможности получить европейское гражданство ( так называемые «золотые паспорта») в обмен на крупные инвестиции в страну.

И еще для новых санкций: США готовы отправить на Украину экспертов по военным преступлениям и военных аналитиков.

Санкции. открытые источники в интернете

Интересное заявление от правительства Кубы

«Решимость американцев продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привела к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать», — говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.

Главные тезисы:

История докажет , что именно США несут ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами НАТО.

что именно США несут ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами НАТО. Нельзя рассматривать ситуацию на Украине в отрыве от справедливых претензий РФ к США и НАТО в сфере безопасности.

Попытки США расширить НАТО до границ России привели к последствиям непредсказуемого масштаба.

Кстати, Куба — одно из многих государств, пострадавших от агрессивной политики США. Недовольство американцев вызывала как внутренняя политика кубинских властей, так и установление тесного сотрудничества с СССР.

На эту тему накануне высказалось посольство Китая в России, напомнив про «демократический тур США по всему миру». Даже небольшую инфографику подвязали с памятными годами.

Урок истории от посольства Китая в РФ. t. me/che_history.

И российские банки съесть , и на газовую трубу сесть

Еврокомиссия заявила, что отключение ряда банков России от SWIFT фактически заблокирует российский экспорт и импорт.

Однако западные страны могут сохранить в SWIFT те российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен.

«Система SWIFT готовится исполнить решение о санкциях сразу же после правового распоряжения», — заявили в ЕС.

При этом в Германии выразили решимость в случае необходимости отказаться от российского газа и перейти на поставки из США. Видимо, даже если это будет гораздо дороже.

В Китае пообещали забрать все поставки нефти из России, если нынешние покупатели сократят закупки.

Кстати, накануне опубликовали видео с экспертным мнением — ЕС примерно на 40% зависит от российского газа, а Германия, одна из крупнейших экономик мира, и вовсе зависит более чем наполовину.

ЦБ сделал первое заявление , а потом второе и третье

Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Российская банковская система стабильна , имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.

имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России.

ЦБ вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров открытых валютных позиций. Меры ЦБ по ослаблению обязательств по валютным позициям банков будут действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года.

ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора. Будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации», — заверил регулятор.

Деньги , рубли. CC0

Коротко о разном , сделавшим 27 февраля весьма интересным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он — единственный президент Штатов, в течение срока которого «Россия не вторглась в другую страну».

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля, сообщает Reuters.

Вооруженный охранник бывшего президента Украины Петра Порошенко потерял магазин для автомата и очень засмущался. Это произошло в эфире Breaking News.



Северная Корея (КНДР) запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела 300 км и упала за переделами исключительной экономической зоны Японии. Токио выразил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов полностью ограничить работу мессенджера в России и Украине из-за того, что приложение используют как площадку для разжигания межнациональной розни. Однако позже заявил, что данную меру рассматривать не будет, поскольку пользователи массово попросили не делать этого.

Актриса Лия Ахеджакова «пожертвовала армии Украины 10 000 долларов», а потом заявила, что аккаунт Instagram, где появилась информация, фейковый. На данный момент страница удалена. На это отреагировала Генпрокуратура — ведомство предупредило об ответственности за помощь иностранным государствам при спецоперации силовых служб РФ на Украине. Такую помощь будут квалифицировать по статье о госизмене — до 20 лет лишения свободы.

Лия Ахеджакова якобы «пожертвовала армии Украины $10 000». t. me/ploxie_novosty18.

Начались переговоры России и Украины. Россия готова говорить о мире, если Украина пойдет на денацификацию и демилитаризацию. Украина заявила, что не собирается сдаваться и капитулировать и не отдаст ни дюйма своей территории.

Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием.

Заметили, что американский телеканал CNN опубликовал фото «первого убитого на Украине американца». Ранее этот человек уже «погибал» от рук талибов в Афганистане. Можно сказать, это уже «профессиональный погибший».

«Профессиональный погибший» на Украине. t. me/SolovievLive.

Валюта

Официальный курс Банка России на 27 февраля:

USD 83,55₽

EUR 93.60₽

Это очень интересно: банк «Тинькофф» к концу 27 февраля продавал доллары по 194 рубля. А началось все с планки, неожиданно задранной до 153 рублей.

А теперь немного о погоде: сегодня днем в Алтайском крае будет −1…−6 градусов. На этом все, хорошего вам понедельника. И, кстати, загляните в произошедшее 26 февраля: закрытое небо, эмоции Медведева и отказ Киева от переговоров.