Закрытое небо, эмоции Медведева и отказ Киева от переговоров. Что произошло 26 февраля

Что произошло 26 февраля в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru публикует основные события.

Главное

ЕС продолжил введение новых санкций, в этот раз против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других.

Медведев быстро отреагировал на санкции против себя, причем весьма эмоционально и не стеснялся в выражениях.

ЕС частично приостанавливает упрощенный визовый режим с Россией. Решение касается членов официальных делегаций, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей.

Евросоюз запретил продавать лайнеры Airbus российским авиакомпаниям.

Все воздушное пространство Восточной Европы от Эстонии до Болгарии будет закрыто для российских самолетов — РБК.

Авиавласти РФ планируют действовать зеркально и тоже закрывать небо — ТАСС.

Платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под санкции США, о приостановке их участия. С 26 февраля карты Mastercard, выпущенные ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком, перестанут работать за границей. Но операции внутри России по ним продолжат проходить.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от планировавшихся переговоров с Москвой, в связи с чем Путин приказал продолжить спецоперацию — РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и засел во Львове «под охраной неонацистов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал обращение:

А также записал и видеообращение, в котором назвал Владимира Зеленского клоуном. Его можно посмотреть в Telegram-канале Кадырова.

Мэр Киева Виталий Кличко расширил комендантский час, теперь он будет действовать с 17:00 до 08:00 (ранее он действовал с 22:00 до 7:00). Эта мера пока рассчитана до утра 28 февраля.

«Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на $600 млн, в том числе $350 млн в оборонной сфере.

Российские военные установили полный контроль над городом Мелитополь на юго-востоке Украины. Всего поражено более 800 объектов военной инфраструктуры — Минобороны РФ.

Более 80 руководителей НКО и благотворительных фондов подписали обращение к Владимиру Путину с призывом остановить военную операцию на Украине.

Потери

По данным Минздрава Украины, в результате боевых действий погибли 198 человек, 1115 человек ранены — РБК.

В жилой дом в Киеве попал снаряд, жильцов дома эвакуировали. Источник госагентств ТАСС и РИА «Новости» в Минобороны заявил, что информация «о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности».

По его словам, в дом попала украинская зенитная ракета, выпущенная из комплекса «Бук-М1» «в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры». Жертв и пострадавших удалось избежать.

Накануне Зеленский заявил, что весь гарнизон пограничников погиб в боях на острове Змеиный. Как оказалось, они просто сложили оружие и сдались. Россия отправила их по домам.

Валюта

Официальный курс Банка России на 26 февраля: