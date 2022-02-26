«Хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях»: Медведев об остановке членства РФ в Совете Европы

Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он написал «ВКонтакте» пост касательно введенных санкций.

Как известно, санкции ввели против всех членов Совета безопасности России.

«Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь?» — иронизирует Медведев.

По его словам, «эти чудесные запреты» ничего не изменят, что понятно даже «невежественным людям в Госдепе».

Проведение военной операции по защите Донбасса продолжится в полном объеме до достижения всех результатов, о которых сказал президент Владимир Путин.

Также Медведеву «глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей». Он подчеркнул, что не имеет ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н.Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости», — пишет Медведев.

К тому же, это возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, например, смертную казнь для опаснейших преступников.