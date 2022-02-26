«Хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях»: Медведев об остановке членства РФ в Совете Европы

Как известно, санкции ввели против всех членов Совета безопасности России.
«Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь?» — иронизирует Медведев.
По его словам, «эти чудесные запреты» ничего не изменят, что понятно даже «невежественным людям в Госдепе».
Проведение военной операции по защите Донбасса продолжится в полном объеме до достижения всех результатов, о которых сказал президент Владимир Путин.
Также Медведеву «глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей». Он подчеркнул, что не имеет ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.
«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н.Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости», — пишет Медведев.
К тому же, это возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, например, смертную казнь для опаснейших преступников.