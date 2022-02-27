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Политика

Трамп похвалил Путина за спецоперацию на Украине, но саму операцию назвал «злодеянием»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как «умный» лидер, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Трамп подчеркнул, что Путин проявил себя как «умный» лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

«Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые», — сказал он, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Newsmax.

По мнению Трампа, решение о проведении спецоперации Путин принял после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана.

При этом экс-президент США назвал спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции, она идет уже четвертый день.

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