Трамп похвалил Путина за спецоперацию на Украине, но саму операцию назвал «злодеянием»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как «умный» лидер, сообщает РИА «Новости» .

Трамп подчеркнул, что Путин проявил себя как «умный» лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

«Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые», — сказал он, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Newsmax.

По мнению Трампа, решение о проведении спецоперации Путин принял после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана.

При этом экс-президент США назвал спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции, она идет уже четвертый день.