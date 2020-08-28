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Политика

Трамп кричал на помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Президент Дональд Трамп обрушил гнев на одного из своих самых высокопоставленных помощников из-за пропущенного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Independent.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Сцена произошла «прямо на глазах» бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтоне, рассказал экс-глава ее администрации Ник Тимоти.

Он описал «довольно необычный» обед, во время которого Трамп кричал на своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Кто-то мимоходом упомянул, что Владимир Путин попросил с ним соединить, и прямо перед нами он накричал на Флинна», — сказал он.

Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он кричал на него через стол".

Тимоти добавил, что президент воскликнул: «Если Путин звонит, просто соедините меня с ним».

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