Трамп кричал на помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Сцена произошла «прямо на глазах» бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтоне, рассказал экс-глава ее администрации Ник Тимоти.
Он описал «довольно необычный» обед, во время которого Трамп кричал на своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
«Кто-то мимоходом упомянул, что Владимир Путин попросил с ним соединить, и прямо перед нами он накричал на Флинна», — сказал он.
Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он кричал на него через стол".
Тимоти добавил, что президент воскликнул: «Если Путин звонит, просто соедините меня с ним».