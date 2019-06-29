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Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина «прекрасным парнем» и отметил, что они провели «прекрасную встречу», пишет «Вести.Ru».

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», —сказал Трамп.

По словам Трампа, они с Владимиром Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — сказал президент США.

Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», который проходит в Осаке. Они обсудили международную повестку: ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, Венесуэле, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем.

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