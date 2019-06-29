Трамп назвал Путина прекрасным парнем

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», —сказал Трамп.
По словам Трампа, они с Владимиром Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.
«Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — сказал президент США.
Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», который проходит в Осаке. Они обсудили международную повестку: ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, Венесуэле, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем.