Встреча Путина и Трампа продлилась более часа и завершилась Победой

Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Представители американских и российских СМИ по окончании протокольной съемки выкрикивали вопросы и отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.
Ни Путин, ни Трамп не стали реагировать на поведение сотрудников СМИ, пишет Газета.ru.
Российский и американский лидеры обсудили международную повестку: ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, Венесуэле.
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков после встречи сообщил СМИ, что Россия пригласила главу США на 75-летие победы 9 мая 2020 года. Американский лидер отреагировал на предложение позитивно, пишет nation-news.ru.
В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки».
«Двадцатка» в Аргентине
Между тем в декабре 2018 в Аргентине Путин и Трамп не пожали друг другу руки на саммите G20.
Также Путин с Трампом не контактировали и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Между тем, российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.