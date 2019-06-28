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Политика

Встреча Путина и Трампа продлилась более часа и завершилась Победой

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на полях саммита G20 в Осаке продлилась 1 час 20 минут, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Представители американских и российских СМИ по окончании протокольной съемки выкрикивали вопросы и отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Ни Путин, ни Трамп не стали реагировать на поведение сотрудников СМИ, пишет Газета.ru.

Российский и американский лидеры обсудили международную повестку: ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, Венесуэле.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков после встречи сообщил СМИ, что Россия пригласила главу США на 75-летие победы 9 мая 2020 года. Американский лидер отреагировал на предложение позитивно, пишет nation-news.ru.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки».

«Двадцатка» в Аргентине

Между тем в декабре 2018 в Аргентине Путин и Трамп не пожали друг другу руки на саммите G20.

Также Путин с Трампом не контактировали и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.​ Между тем, российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.

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