25 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Трамп подал в суд на Хилари Клинтон за фальсификацию выборов

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на своего соперника на выборах главы государства Хиллари Клинтон. Он утверждает, что она и несколько демократов пытались сфальсифицировать выборы в 2016 году.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

Трамп уверяет, что они пытались оговорить его путем обвинения в сговоре с Россией. Помимо того, бывший президент обвинил их в «рэкете», пишет РБК.

«Ответчики, действуя сообща, злонамеренно сговорились и выдумали ложь о том, что их соперник-республиканец Дональд Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным государством», — утверждается в иске, поданном в федеральный суд Флориды.

Напомним, Трамп победил кандидата от Демократической партии Клинтон на президентских выборах 2016 года.

В начале 2017 года на ресурсе Buzzfeed было опубликовано так называемое досье Стила на Трампа.

В документе говорилось о связях Трампа с российскими спецслужбами, которые якобы помогли ему победить на президентских выборах.

Авторы также утверждали, что у них есть видео 2013 года, где Трамп проводит время с девушкой легкого поведения в одном из московских отелей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость