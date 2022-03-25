Трамп подал в суд на Хилари Клинтон за фальсификацию выборов

Трамп уверяет, что они пытались оговорить его путем обвинения в сговоре с Россией. Помимо того, бывший президент обвинил их в «рэкете», пишет РБК.
«Ответчики, действуя сообща, злонамеренно сговорились и выдумали ложь о том, что их соперник-республиканец Дональд Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным государством», — утверждается в иске, поданном в федеральный суд Флориды.
Напомним, Трамп победил кандидата от Демократической партии Клинтон на президентских выборах 2016 года.
В начале 2017 года на ресурсе Buzzfeed было опубликовано так называемое досье Стила на Трампа.
В документе говорилось о связях Трампа с российскими спецслужбами, которые якобы помогли ему победить на президентских выборах.
Авторы также утверждали, что у них есть видео 2013 года, где Трамп проводит время с девушкой легкого поведения в одном из московских отелей.