Трамп и Зеленский впервые обсудили Россию

Глава США Дональд Трамп по телефону поздравил украинского президента Владимира Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за усиление антироссийских санкций и сохранение давления на Москву.

В телефонном разговоре Трамп выразил уверенность, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследования дел о коррупции в стране и повысить имидж Украины. Он также заявил, что готов оказывать поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации программы реформ.

Зеленский тем временем поблагодарил Вашингтон «за усиление введенных антироссийских санкций и сохранение давления на Москву».



Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. После подсчета 99,9% бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» одерживает победу, с более 43% голосов украинцев.

Ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ключевой темой стало урегулирование конфликта вокруг украинских моряков и их возвращение на родину.



