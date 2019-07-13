Путин и Зеленский прокомментировали свою телефонную беседу

Телефонную беседу между президентами России и Украины, которая состоялась 11 июля и длилась 20 минут, комментируют в Кремле и на Украине. Это было первое общение глав двух государств.

Позиция Москвы

Кок пишет «Российская газета», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя факт разговора, подчеркнул, что он состоялся по инициативе украинской стороны. Беседа носила не только ознакомительный, но и прагматичный характер. Ключевой темой стало урегулирование конфликта вокруг украинских моряков и их возвращение на родину. Также стороны обсудили возможность продолжение диалога в «нормандском формате».

На вопрос о том, сблизились ли позиции сторон по задержанным, Песков ответил: «Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам».

Позиция Киева

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не видит ничего предосудительного в этом разговоре и что у него «не спадет корона» позвонить в Москву. Для него цель диалога — вернуть украинских моряков в Киев, именно для этого начаты переговоры на высшем уровне. Очевидно, украинская сторона заинтересована в продолжении диалога.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Судна двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали. Ранее утверждалось, что их могут обменять на российских заключенных.