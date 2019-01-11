Пойманных после провокации в Керченском проливе украинских моряков могут обменять на россиян

По данным издания, обмена пленными следует ожидать не раньше весны. К этому сроку суд вынесет приговор украинским морякам, после чего их можно будет вернуть по амнистии. Киев заинтересован в возврате задержанных в Черном море. Эту информацию изданию подтвердили «в украинских правительственных и парламентских кругах».
Москва относится к этой теме с осторожностью, так как подозревает, что нынешние киевские власти воспользуются ситуацией для того, чтобы поднять собственный рейтинг. «До выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу», — заявил изданию собеседник.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.
Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Сейчас 21 моряк находится в СИЗО «Лефортово», а раненые — в медицинском блоке следственного изолятора «Матросская Тишина».