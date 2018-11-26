Прорывавшиеся в Азовское море украинские корабли задержаны ФСБ, по ним стреляли, есть раненые

В ночь на 26 ноября стало известно, что ФСБ заявило о задержании украинских кораблей, прорывавшихся в Азовское море , передает ТАСС. По данным ведомства, по украинским судам был открыт огонь: «с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие». Ранены три человека, им оказана помощь.

В Черном море были задержаны три корабля ВМС Украины: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». По заявлению центра общественных связей ФСБ, эти суда нарушили российскую границу.

Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет.

По факту нарушения государственной границы было заведено уголовное дело. В ФСБ сообщили, что Украине известен порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей. Этот порядок, как заметила служба, раньше использовался для осуществления мирного прохода. В ФСБ подчеркнули, что «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий». Служба пообещала предать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.

Пограничном управлении по Крыму отметили, что задержанные корабли ВМС Украины доставляются в керченский порт.