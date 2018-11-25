Керченский пролив закрыли из-за вторжения украинских кораблей. Киев послал подкрепление

Ранее в крымском ПУ ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины около 7:00 по мск незаконно без предупреждения пересекли российскую границу и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей.
В ответ Украина обвинила российских пограничников в таране буксира, из-за которого оказался поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение. Киевские власти направили к месту провокации подкрепление. Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива, заявили в пресс-службе ФСБ.
Украинские моряки настаивают на том, что заранее предупреждали российскую сторону о плановом переходе своих катеров «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении рейдового буксира из Одессы в Мариуполь. В ПУ ФСБ утверждают, что Украина не подавала заявку на движение и стоянку судов в Керенском проливе.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сказал «Газете.ру», что эти маневры — «скоординированная западными покровителями киевского режима провокация».
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал РИА Новостям, что действия кораблей ВМС Украины «не останутся без ответа». Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что это «очередная неудачная провокация и абсолютное нежелание выстраивать нормальные добрососедские отношения».
Что происходит между Россией и Украиной и на море
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале 2018 года. В марте Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту. Судно намерены продать, а капитана осудить «за незаконное посещение Крыма».
В августе в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин». Москва расценила эти действия как «морской терроризм» и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов».
В сентябре два украинских военных корабля вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Замкомандира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди заявил, что они сделали это, чтобы «подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива». В генштабе ВСУ заявляли о планах создать военно-морские базы в Азовском море.