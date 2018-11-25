Керченский пролив закрыли из-за вторжения украинских кораблей. Киев послал подкрепление

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Это сделали «в целях безопасности» после того, как три украинских судна нарушили морскую границу России, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Украина отправила подкрепление.

Ранее в крымском ПУ ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины около 7:00 по мск незаконно без предупреждения пересекли российскую границу и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей.

В ответ Украина обвинила российских пограничников в таране буксира, из-за которого оказался поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение. Киевские власти направили к месту провокации подкрепление. Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива, заявили в пресс-службе ФСБ.

Украинские моряки настаивают на том, что заранее предупреждали российскую сторону о плановом переходе своих катеров «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении рейдового буксира из Одессы в Мариуполь. В ПУ ФСБ утверждают, что Украина не подавала заявку на движение и стоянку судов в Керенском проливе.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сказал «Газете.ру», что эти маневры — «скоординированная западными покровителями киевского режима провокация».

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал РИА Новостям, что действия кораблей ВМС Украины «не останутся без ответа». Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что это «очередная неудачная провокация и абсолютное нежелание выстраивать нормальные добрососедские отношения».

Что происходит между Россией и Украиной и на море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале 2018 года. В марте Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту. Судно намерены продать, а капитана осудить «за незаконное посещение Крыма».

В августе в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин». Москва расценила эти действия как «морской терроризм» и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

В сентябре два украинских военных корабля вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Замкомандира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди заявил, что они сделали это, чтобы «подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива». В генштабе ВСУ заявляли о планах создать военно-морские базы в Азовском море.