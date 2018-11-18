Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
60

На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией

Если Россия закроет Азовское море для украинских судов, это может привести к «большой войне» с Украиной. Об этом сообщил бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, пишут РИА Новости со ссылкой на его статью для портала «Апостроф».

Азовское море.
Азовское море.
СС0

Однако, по мнению Романенко, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразным для Киева, потому что он не способен ответить российской армии. Генерал-лейтенант сообщил, что Запад не станет вводить войска на Украину, так как опасается, что из-за этого разгорится третья мировая война. Единственная помощь, на которую может рассчитывать Киев, отмечает экс-глава генштаба, — это дипломатическая и экономическая.

Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет, — отметил он.

Кроме того, добавил Романенко, против России могут ужесточить санкции, но он заведомо усомнился в их эффективности.

Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского. — прим. ред.) Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы, — сказал Романенко.

Напомним, ранее на Украине просчитали последствия войны с Россией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость