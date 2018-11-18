На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией

Однако, по мнению Романенко, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразным для Киева, потому что он не способен ответить российской армии. Генерал-лейтенант сообщил, что Запад не станет вводить войска на Украину, так как опасается, что из-за этого разгорится третья мировая война. Единственная помощь, на которую может рассчитывать Киев, отмечает экс-глава генштаба, — это дипломатическая и экономическая.

Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет, — отметил он.