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Политика
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«Вам здесь нечего делать»: Порошенко потребовал, чтобы представители РПЦ покинули Украину

Петр Порошенко заявил, что на Украине представителям Русской православной церкви делать нечего, и призвал их вернуться в Россию. Такое заявление прозвучало на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», сообщает РИА Новости.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Петр Порошенко посчитал «ненормальным» заседание в Кремле Совета Безопасности России под председательством Владимира Путина «с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине».

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил президент Украины.

Он выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение «объединительного» собора. По словам президента, после этого Киев получит томос об автокефалии, и это событие по значимости можно будет сравнить с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

«Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения», — сказал Петр Порошенко.

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