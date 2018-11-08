«Вам здесь нечего делать»: Порошенко потребовал, чтобы представители РПЦ покинули Украину

Петр Порошенко посчитал «ненормальным» заседание в Кремле Совета Безопасности России под председательством Владимира Путина «с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине».
«Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил президент Украины.
Он выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение «объединительного» собора. По словам президента, после этого Киев получит томос об автокефалии, и это событие по значимости можно будет сравнить с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.
«Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения», — сказал Петр Порошенко.