Путин, православие, потенциал: почему американец с 14 детьми переезжает на Алтай

Стив Митчелл из США купил 217 га земли в Усть-Калманском районе. Он намерен построить ферму около села Верх-Слюдянка и жить на ней вместе с женой и детьми — родными и приемными. Стив рассказал altapress.ru, как решился переехать на Алтай без знания языка и почему он считает Россию лучшим местом для своей семьи.

«Третьеклассник с пенисом может оказаться женщиной»

— Стив , как получилось , что вы решили оставить в Америку и эмигрировать в Россию?

— Когда-то я интересовался политикой и даже хотел стать конгрессменом или сенатором. Но около 12 лет назад я начал изучать учение Иисуса и сосредоточился на других вещах — Боге, семье и окружающих, нуждающихся в помощи. В тот момент мое предубеждение, что США — лучшая страна в мире, пошатнулось. Я начал понимать, что США очень империалистичны и эгоистичны, и был очень разочарован тем, как штаты относились к другим странам.

Примерно в то время я заметил, как президент Путин превратил Россию из страны третьего мира в одну из ведущих, с растущей экономикой. Знаю, что даже в России есть люди, которым не нравятся путинская политика, но со стороны я вижу огромное развитие вашей страны за последние 20 лет. Я любил наблюдать за прогрессом России издалека.

В то же время моральный уровень США кардинально падал. Во времена, когда я был мальчиком, вы никогда не услышали бы слово «гомосексуалист» без смущения. А за 25 лет мы дошли до понятия «трансгендеризм». По национальному радио я слышу рассказы о транссексуальности буквально 4−5 раз в неделю. Как верующий человек я бы не хотел воспитывать детей и внуков под влиянием такого уровня безнравственности.

В Америке люди сходят с ума. Преступника часто выставляют жертвой, а третьеклассник в школе может оказаться женщиной, хотя он рожден как мужчина и у него есть пенис. Безумие! О таком в России я не слышал. Это одна из главных причин переехать к вам. Нравственный компас в России еще не пропал из человеческих сердец.

— Но есть и другие страны , которые отвечают этому и всем остальным вашим критериям. Почему все же Россия?

— Если честно, я не видел, чтобы какая-то другая страна соответствовала им. Возможно, я что-то пропустил. Но, например, в странах Евросоюза родители обязаны отправлять своих детей в общеобразовательную школу, тогда как в России мы можем учить их на дому. Законодательство об иммиграции в России намного лучше. Плюс в Европе тоже поддерживают гомосексуальную повестку.

Россия не идеальна, но в целом лучше места я не нашел. К тому же, в России укрепляется православная церковь и оказывает влияние на культуру, в хорошем смысле.

— Вы недовольны американским империализмом и восхищаетесь Путиным. Но его тоже часто упрекают в такого рода амбициях.

— Взгляните на карту мира и посмотрите, где у США военные базы. Вы увидите, что американские военные есть по всей планете. Присутствие российских военных даже не сопоставимо.

Власти США очень подлые. Они говорят, что только пытаются помочь принести «мир», когда он на самом деле намерены расширить свою власть и влияние, чтобы получить финансовую выгоду. Я не думаю, что Россия вела себя подобным образом в последнее время.

«Для детей это приключение. Для меня страшнее»

— Стив , каков ваш план? Когда вы переедете и что будете делать на Алтае?

— Все может измениться, но пока план такой. У меня есть деловой партнер — россиянин Андрей. Этой зимой он оформит бумаги на подключение электричества, бурение скважины и получит разрешение положить фундамент для сарая. Также он привлечет юриста, чтобы помочь нам оформить фермерский кооператив.

Стив Митчелл и жена Марго. из архива altapress.ru

Как только это будет готово, я надеюсь, что мой старший сын приедет строить загоны для содержания крупного рогатого скота. Также нужно будет возвести перерабатывающие и жилые помещения.

Через 4,5 года, я надеюсь, у нас будет готовая ферма с животными, и тогда мы будем готовы переехать всей семьей.

— Какую ферму вы хотите построить?

— Надеюсь, что это будет небольшая молочная ферма на 10−20 коров. Мы хотим делать сыр, масло, йогурт, мороженое, а также выращивать высококачественное мясо и продавать все это тем, кто желает питаться органическими, свежими фермерскими продуктами.

Также мы хотим продавать телят другим фермерам, вырастить большой фруктовый сад и зимой торговать консервированными яблоками, грушами и вишней.

— Вы хотите переехать всей большой семьей?

— Это знает только бог. Я бы хотел, чтобы все мои дети — 7 сыновей и 7 дочерей — поехали с нами. Но, думаю, старший приемный сын останется в штатах. Ему исполнилось 18 лет и он может решить остаться, ему в США комфортно. Эта будет очень, очень грустно для меня. Но остальные мои дети пойдут со мной, если мои старшие дочери не успеют к тому времени выйти замуж.

— С какими чувствами ждете переезда?

— Мы взволнованы и надеемся, что мы сможем переехать быстрее, чем это значится в плане. Никто этого не боится. Для детей это приключение. Для меня и моей жены страшнее, но мысль о новой земле и языке многообещающая.

— Но вы же совсем не знаете языка.

— Да. Но я пойду на занятия и выучу его. На этом сфокусируюсь следующие 2 года. Моя жена очень умна и быстро выучит язык. Дети также легко научатся говорить по-русски. Они уже изучают словарь русского языка и учат фразы.

— Как вы еще готовитесь к переезду на Алтай?

— Я изучаю, какие вещи мне понадобятся и сколько они стоят. Провожу много времени, глядя на Avito.ru, знакомлюсь с ценами на с/х технику и животных. Также узнаю правовые требования для тех, кто хочет стать постоянным жителем. И все в таком духе.

«У вас люди достаточно бедны , чтобы не стать „подделками“»

— Сколько раз вы были в России и как искали место для фермы?

— Около 3,5 лет назад я решил поискать в интернете американцев, что уехали в Россию и занялись фермерством. Нашел новостной сюжет о Джастасе Уолкере («Веселый молочник» — известный в России американец, который строит семейную ферму в Солонешенском районе — прим. ред.). Мы переписывались по электронной почте, он ответил на мои вопросы, а потом заехал ко мне, когда был в США.

К тому моменту я уже хотел купить землю на северо-западе России, но мой друг, с которым я собирался сделать это, отступил. Я не знал, что делать. Джастас пригласил меня, и я приехал как раз в момент, когда он переезжал из Красноярского края на Алтай. Природа была так красива, а люди настолько хороши, что я решил обосноваться неподалеку. Полгода спустя, в марте 2017 года я снова посетил ферму Джастаса и укрепился в своем решении.

Всего я ездил в Россию 5 раз. Был в Москве, Новосибирске, Барнауле и в сибирской глуши у Джастаса. Это очень красивая земля. Может быть, самое прекрасное место, где я когда-либо был. Это земля, где люди (по крайней мере сейчас), все еще достаточно бедны, чтобы не стать «подделками» и потерять здравый смысл. Нигде я не видел такого гостеприимства людей с небольшим достатком по отношению ко мне, совершенно незнакомому человеку. Вообще Россия — это страна с большим потенциалом.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

— У нас же чаще говорят , что настоящая жизнь в Америке.

— Я видел таких людей в России. Я думаю, они обмануты стремлением к богатству и величию.

— У вас есть фермерский опыт? И вообще , чем вы занимаетесь сейчас?

— Немного. У семьи моей жены есть молочная ферма в Южной Дакоте. Плюс у нас у самих три коровы, дети их доят. А когда я учился в школе, работал на крупном ранчо и проводил большую часть лета на покосе.

В университете я изучал теологию и организовал бизнес по подстрижке травы. Но моя семья быстро росла, плюс я занимался политикой, и учебу пришлось бросить. Когда я из нее ушел, то стал проповедовать в церквях. Перестал быть проповедником полгода назад, когда мой интерес к древнему христианству привел меня к православию. Сейчас я в состоянии расследования религиозных вопросов.

Плюсы и минусы России относительно США для Стива Митчелла:

Преимущества:

Земля , наемный труд и стройматериалы значительно дешевле;

наемный труд и стройматериалы значительно дешевле; С/х-земли качественнее;

Выше культура воспитания детей;

Общепринято уважение по отношению к старшим , особенно пожилым;

особенно пожилым; Дешевле и проще оформление документов;

Больше «здравого смысла». Под этим Митчел понимает «практичный и одухотворенный образ мышления».

Недостатки: