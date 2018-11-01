Ударят рублем. Правительство России рассказало о сути санкций против Украины и кого они коснутся

С 1 января Россия вводит ответные санкции против Украины. Они будут касаться финансовой сферы, об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте российского правительства.

Против 68 юридических и 322 физических лиц Украины (названные в документе специальными экономическими мерами) предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы нашей страны.

Также правительство описало, кого коснутся эти санкции, но не уточнило фамилии и названия компаний:

Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи конституционного суда Украины, депутаты верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В постановлении указано, что эти меры были приняты в ответ на украинские санкции и могут быть отменены, если в Незалежной отменят свои ограничения.

Как сообщалось ранее источником ТАСС, в персональном составе списка будет много интересных открытий для граждан Украины. По словам источника, некоторые украинские лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, не прочь при этом заработать на отношениях с РФ.