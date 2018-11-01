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Политика
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Ударят рублем. Правительство России рассказало о сути санкций против Украины и кого они коснутся

С 1 января Россия вводит ответные санкции против Украины. Они будут касаться финансовой сферы, об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте российского правительства.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

Против 68 юридических и 322 физических лиц Украины (названные в документе специальными экономическими мерами) предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы нашей страны.

Также правительство описало, кого коснутся эти санкции, но не уточнило фамилии и названия компаний:

Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи конституционного суда Украины, депутаты верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В постановлении указано, что эти меры были приняты в ответ на украинские санкции и могут быть отменены, если в Незалежной отменят свои ограничения.

Как сообщалось ранее источником ТАСС, в персональном составе списка будет много интересных открытий для граждан Украины. По словам источника, некоторые украинские лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, не прочь при этом заработать на отношениях с РФ.

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