Россия подготовила против Украины санкции, в которых будет «много интересных открытий»

В персональном составе списка будет много интересных открытий для граждан Украины. По словам источника, некоторые украинские лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, не прочь при этом заработать на отношениях с РФ.
22 октября Владимир Путин подписал указ о применении санкций в связи с «недружественными действиями» Украины. Президент отметил, что санкции будут точечными и не коснутся народа Украины в целом.
Россия решила ввести контрсанкции в ответ на действия Киева. Так, в мае 2018 года Порошенко расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы, пишут РИА Новости.