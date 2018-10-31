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Политика
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Россия подготовила против Украины санкции, в которых будет «много интересных открытий»

В России завершается работа над контрсанкциями в отношении Украины. Ответные экономические меры коснутся более 360 компаний и затронут более 50 физических лиц. «Там (в санкционном списке) будет много интересных открытий для граждан» — приводит ТАСС слова источника.

Киев.
Киев.
Открытые источники в интернете.

В персональном составе списка будет много интересных открытий для граждан Украины. По словам источника, некоторые украинские лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, не прочь при этом заработать на отношениях с РФ.

22 октября Владимир Путин подписал указ о применении санкций в связи с «недружественными действиями» Украины. Президент отметил, что санкции будут точечными и не коснутся народа Украины в целом.

Россия решила ввести контрсанкции в ответ на действия Киева. Так, в мае 2018 года Порошенко расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы, пишут РИА Новости.

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