Евросоюз готовится утвердить новые санкции против России

Главы МИД Великобритании и Франции выступают за то, чтобы Евросоюз принял новые санкции против России, сообщает РБК со ссылкой на издание Telegraph . Поводом стали события в Солсбери, где были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль.

Совет ЕС по международным делам намерен обсудить предложение Великобритании и Франции в ближайшее время. Если решение будет принято, это позволит вводить санкции против руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые применяют химическое оружие. В таком случае им запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят счета.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что планируемые ограничения связаны не только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — заявил политик.



По данным Telegraph, глава МИД Великобритании Джереми Хант на совещании с представителями других стран ЕС в Люксембурге также предложит санкции за ответственность государств в проведении кибератак. Напомним, в начале октября Министерство юстиции США выдвинуло обвинения семерым россиянам, подозреваемым в кибератаке на несколько организаций.