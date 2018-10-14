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Евросоюз готовится утвердить новые санкции против России

Главы МИД Великобритании и Франции выступают за то, чтобы Евросоюз принял новые санкции против России, сообщает РБК со ссылкой на издание Telegraph. Поводом стали события в Солсбери, где были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Совет ЕС по международным делам намерен обсудить предложение Великобритании и Франции в ближайшее время. Если решение будет принято, это позволит вводить санкции против руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые применяют химическое оружие. В таком случае им запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят счета.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что планируемые ограничения связаны не только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — заявил политик.

По данным Telegraph, глава МИД Великобритании Джереми Хант на совещании с представителями других стран ЕС в Люксембурге также предложит санкции за ответственность государств в проведении кибератак. Напомним, в начале октября Министерство юстиции США выдвинуло обвинения семерым россиянам, подозреваемым в кибератаке на несколько организаций.

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