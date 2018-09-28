В Кремле прокомментировали новое расследование британцев об «отравителях» Скрипалей

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько правдивы публикации о том, что подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля Руслан Боширов на самом деле не гражданское лицо, а полковник ГРУ и Герой России, сообщают РИА «Новости» . «У нас нет каких-то других данных (по сравнению с озвученной ранее официальной позицией)», — сказал пресс-секретарь президента.

Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, продолжают ли российские власти настаивать на том, что Боширов — гражданское лицо. «Это же, насколько я понимаю, такое неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует и соответствует ли оно действительности», — добавил пресс-секретарь. Также, как сообщает Коммерсантъ, Дмитрий Песков не смог сказать, действительно ли четыре года назад президент России вручил господину Чепиге награду Героя России, и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова. «Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией».

Напомним, в сентябре британские СМИ нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Его зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига — это одно и то же лицо, журналисты привели выписку из системы «Российский паспорт» за 2014 год и архивные фотографии.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле продолжают опираться на данные, о которых сказал президент.