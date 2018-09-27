Британские СМИ раскрыли якобы настоящее имя одного из «отравителей» Скрипалей

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их версии, на самом деле он носил совершенно другое имя.

Как пишут «Ведомости», этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига — это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» за 2014 год и архивные фотографии.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании говорится, что Анатолий Чепига родился в деревне Николаевка на китайско-российской границе.

«Би-би-си» не получило официальных комментариев от властей Великобритании, однако сообщило, что «существует уверенность в этой идентификации».

Великобритания считает Руслана Боширова и еще одного россиянина, Александра Петрова, причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон ранее допускал, что эти имена могут быть ненастоящими.