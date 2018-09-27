Британские СМИ раскрыли якобы настоящее имя одного из «отравителей» Скрипалей

Как пишут «Ведомости», этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига — это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» за 2014 год и архивные фотографии.
Как утверждают Bellingcat и The Insider, Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании говорится, что Анатолий Чепига родился в деревне Николаевка на китайско-российской границе.
«Би-би-си» не получило официальных комментариев от властей Великобритании, однако сообщило, что «существует уверенность в этой идентификации».
Великобритания считает Руслана Боширова и еще одного россиянина, Александра Петрова, причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон ранее допускал, что эти имена могут быть ненастоящими.