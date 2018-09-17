«Доктор Новичок»: СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в деле Скрипалей

Британские спецслужбы считают, что кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в операции по отравлению экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери участвовали еще два человека, пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Mirror .

По данным источников издания, Петрову и Боширову могли помогать медик и сотрудник посольства. По информации СМИ, у медика мог быть позывной «Доктор Новичок». Источники также сообщили, что его участие в операции было нужно для того, чтобы исполнители покушения сами не подверглись действию «Новичка».

В издании отметили, что сейчас британские власти не будут разглашать подробности о новых подозреваемых.

Напомним, 13 сентября Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью Russia Today. Они отрицают любую причастность к произошедшему.

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Скрин с Russia Today

По их словам, в Солсбери они были в туристической поездке. Александр Петров и Руслан Боширов не знают, проходили ли у дома Скрипаля, поскольку не в курсе, где он расположен. «Я не слышал эту фамилию, ничего не знал о них», — отметил Боширов.