«Жизнь сломали»: о чем рассказали Петров и Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью Russia Today . Они отрицают любую причастность к произошедшему и говорят, что им в один день «жизнь перевернули с ног на голову и сломали»

Они подтвердили, что на фото, которые распространил Лондон, действительно они, и их имена — настоящие. Но они не работают в ГРУ.

По их словам, в Солсбери они были в туристической поездке. Они не знают, проходили ли они у дома Скрипаля, поскольку не в курсе, где он расположен. «Я не слышал эту фамилию, ничего не знал о них», — сказал Боширов.

Посетить Солсбери им давно советовали друзья: в городе есть знаменитый собор с 123-метровым шпилем и часами. «Мы планировали приехать в Лондон и оторваться грубо говоря. Распланировали так, что съездим в Лондон и в Солсбери одним днем», — рассказали Петров и Боширов. Они не смогли насладиться городом с первого раза, поскольку приехав в город 3 марта, столкнулись с погодным коллапсом — снег в тот завалил многие города. «Почему-то об этом никто не рассказывает», — обращают они внимание.

Они вернулись в город на следующий день, правда после обеда вновь попали под ливень со снегом.

Никаких отравляющих веществ, говорят друзья, у них не было. Равно как и флакона из-под женских духов. Сами эти предположения они назвали бредом.

Петров и Боширов назвали себя предпринимателями средней руки, занятые в сфере фитнес-индустрии. «Витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров.

Александр Петров и Руслан Боширов:

После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы не знали, куда идти. Конечно, мы читаем, что о нас пишут. После того, как наша жизнь перевернулась, мы не можем выйти на улицу. Мы боимся. Опасаемся за себя, за свою жизнь, за близких.

Мужчины признали, что бывали в Европе не раз, в основном по бизнесу. В Швейцарии они тоже бывали, и по делу, и отдыхали.

Они хотят, чтобы их оставили в покое, в британские власти перед ними извинились.