Petroff & Boshiroff: в России может появиться новый бренд

Компания «Золотой бренд» подала заявку на регистрацию бренда под названием Petroff & Boshiroff, сообщает RT со ссылкой на агенство «Москва». Под этой маркой можно будет выпускать химические препараты промышленного и научного назначения, открывать бары и фитнес-клубы, а также оказывать услуги туристических и охранных агентств.

В пресс-службе компании «Золотой бренд» заявили, что намерены подарить товарные знаки Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Великобритания обвинила в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным агенства «Москва», в компании не уточнили, ведут ли они переговоры с самими Петровым и Бошировым.

Весной 2018 года в британском Солсбери нашли без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых госпитализировали. Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», и возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к случившемуся.

В сентябре Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью Russia Today. Они отрицают любую причастность к произошедшему и говорят, что им в один день «жизнь перевернули с ног на голову и сломали».