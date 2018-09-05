Читайте нас в соцсетях
6 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Происшествия
191

Три человека пострадали от газовой атаки неизвестным веществом в Лондоне

Три человека пострадали в результате атаки с неизвестным отравляющим веществом в Лондоне, сообщает BBC. Неизвестный мужчина при попытке забраться в магазин обрызгал людей. На место происшествия вызвали экстренные службы.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Жертв не было, пострадавшие доставлены в больницу, передает The Mirror.

Весной в британском Солсбери нашли без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых госпитализировали. Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», и возложил ответственность за инцидент на Россию, пишет polit.ru. Москва неоднократно отрицала причастность к случившемуся.

В конце июня стало известно о двух британцах, доставленных в больницу в связи с отравлением неизвестным веществом, которые Скотланд-Ярд позже назвал «Новичком». 44-летняя пострадавшая скончалась, не приходя в сознание, 45-летний британец был выписан из больницы, но позже вновь госпитализирован с диагнозом менингит.

Ранее сообщалось, что спецслужбы перехватили закодированное послание по «делу Скрипалей».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка