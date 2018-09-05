Три человека пострадали от газовой атаки неизвестным веществом в Лондоне

Три человека пострадали в результате атаки с неизвестным отравляющим веществом в Лондоне, сообщает BBC . Неизвестный мужчина при попытке забраться в магазин обрызгал людей. На место происшествия вызвали экстренные службы.

Жертв не было, пострадавшие доставлены в больницу, передает The Mirror.

Весной в британском Солсбери нашли без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых госпитализировали. Лондон заявил, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», и возложил ответственность за инцидент на Россию, пишет polit.ru. Москва неоднократно отрицала причастность к случившемуся.

В конце июня стало известно о двух британцах, доставленных в больницу в связи с отравлением неизвестным веществом, которые Скотланд-Ярд позже назвал «Новичком». 44-летняя пострадавшая скончалась, не приходя в сознание, 45-летний британец был выписан из больницы, но позже вновь госпитализирован с диагнозом менингит.

Ранее сообщалось, что спецслужбы перехватили закодированное послание по «делу Скрипалей».