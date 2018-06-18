Пара в белых перчатках: британский репортер рассказал о нестыковках "дела Скрипалей"

Британский журналист Роб Слэйн заявил, что нашел отравителей Скрипалей.
Его исследование показывает, что скандал разразился из-за денег, а дочь экс-полковника ГРУ вовсе не должна была пострадать.
"Дело Скрипаля" до сих пор бурно обсуждается в СМИ. Многие поддерживают точку зрения британского правительства, обвиняющего Россию в покушении на бывшего шпиона. Но журналист Роб Слэйн не согласен с этим. В цикле статей, посвященных отравлению в Солсбери, репортер рассказал о нестыковках в расследовании Лондона и выдвинул собственную весию, сообщает "Утро.ру".
Репортер обратил внимание на странную пару, попавшую в объектив камеры наблюдения в день отравления Скрипалей. И мужчина, и женщина были в белых перчатках. Слэйн предположил, что это было их защитой от воздействия яда. Также журналист заявляет, что Сергей Скрипаль использовал свою дочь как "подушку безопасности", взяв ее на переговоры с предполагаемыми отравителями. Роб Слэйн считает, что бывший шпион требовал деньги за молчание. Но встреча в людном месте и присутствие Юлии не спасли экс-сотрудника ГРУ, а "предупреждение" Скрипаля с помощью отравления вылилось в международный скандал, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что британские следователи восстановили хронологию событий в день отравления Скрипалей. Кроме того, полиции удалось выяснить, когда именно яд оказался в доме россиян. По версии следствия, это произошло не менее чем за 24 часа до того, как он и его дочь Юлия попали в больницу. Уточнение о времени нанесения отравляющего вещества упростит следователям задачу по поиску виновных, пишет RT со ссылкой на The Guardian.
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