Британские врачи рассказали, почему выжили Сергей и Юлия Скрипали

Как в интервью BBC говорили врачи этого госпиталя, они не верили, что смогут спасти отца и дочь Скрипалей от смерти. Успех в их лечении медики объясняют несколькими факторами.

Дункан Мюррей,

заведующий отделением интенсивной терапии:

— Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер. И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из Портон-Даун (тренировочный центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности, находящийся около Солсбери - прим. ред.).

Стивен Джукс,

врач отделения интенсивной терапии:





— Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения. Мы оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки того, что они не выживут.

Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард в свою очередь заметила, что после этого случая теперь есть мировой опыт лечения от отравления "Новичком".

Напомним, что британские власти считают, Москву причастной к отравлению Скрипалей, утверждая, что мотивом могла быть месть за предательство, а использованный при отравлении газ якобы могли произвести только в России.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в Солсбери 4 марта. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. 10 апреля Юлию выписали из больницы. На прошлой неделе она записала видеообращение.