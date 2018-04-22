В отравлении Скрипалей заподозрили агента ФСБ

Британские спецслужбы заподозрили бывшего агента ФСБ с позывным "Гордон" в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Sunday People.
По информации издания, "экс-агент ФСБ" — 54-летний мужчина с позывным "Гордон". Предположительно он использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис". Предположительно он уже покинул Великобританию и вернулся в Россию. Всего, по данным таблоида, за отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек.
Накануне сообщалось, что, по данным британских СМИ, стражи порядка идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представитель Скотленд-Ярда отказалась прокомментировать эту информацию, пишут "Известия".
Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.
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