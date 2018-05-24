Юлия Скрипаль записала видеообращение. Что из-за этого подозревают в российсокм посольстве

Появилось видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского шпиона Сергея Скрипаля, которых, по версии британских властей отравили боевым газом в Солсбери. Это первое доказательство того, что Юлия Скрипаль, действительно жива.
На видео Юлия говорила уверенно и выглядела хорошо, хотя на шее появился глубокий шрам, которого не было ранее. Видео содержит следы монтажа, судя по тексту, он был написан заранее и записан в несколько дублей, сообщает ТРК "Мир".
В нем Юлия говорит, что хотела бы вернуться в Россию и благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас не готова и не хочет ей воспользоваться. Она не высказывает каких-либо предположений в отношении того, кто стоял за отравлением и произносит только слова благодарности в адрес врачей.
Российское посольство в Великобритании после появления ролика заявило, что у дипломатов остались подозрения об условиях содержания гражданки РФ, пишет РИА "Новости".
Как заявляют в диппредставительстве, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст". При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст представлял собой перевод с английского, и оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление.
Из заявления посольства РФ в Лондоне:
— При всем уважении к частной жизни и безопасности Юлии, это видео не освобождает британские власти от их обязательств. Соединенное Королевство обязано предоставить нам возможность напрямую связаться с Юлией, чтобы убедиться, что ее не удерживают против ее воли и что она не делает заявлений под давлением. До тех пор у нас есть все причины подозревать обратное.
Напомним, что британские власти считают, Москву причастной к отравлению Скрипалей, утверждая, что мотивом могла быть месть за предательство, а использованный при отравлении газ якобы могли произвести только в России.
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