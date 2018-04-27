Внезапно. Создатель "Новичка" заявил, что такого вещества не существует

"Говорят о веществе "Новичок", но Лавров совершенно прав, когда говорит, что не было такого вещества. Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все", — цитирует ученого "Коммерсант".

Углев считает британскую версию отравления Скрипалей более правдоподобной, нежели российскую. По мнению химика, экс-шпиона и дочь отравили через дверную ручку, на которую и нанесли токсичное вещество А-234. Свои доводы ученый объяснил простотой процедуры.

"Допустим, в маленький пенал типа женской помады помещают тюбик с веществом. Человек мог провезти его спокойно, никаких следов нет. Он подошел к двери Скрипаля, надел перчатки, открыл тюбик, нанес вещество на ручку, назад в карман засунул, перчатки снял. Когда наносил — задержал дыхание. Потом где-нибудь скинул в болото или в озеро — и он чистый", — предположил химик.

Он добавил, что пострадавшие не умерли, так как получили маленькую дозу. "Исполнители поступили чрезвычайно глупо. Скрипали могли быть в перчатках или, как нормальные люди, придя домой, помыли руки с мылом", — пояснил Углев. пишет ura.ru.

Великобритания утверждает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в 4 марта веществом "Новичок" российского происхождения. В МИД РФ назвали "Новичок" нервно-паралитическим газом и отметили, что в России такое вещество никогда не производилось, не хранилось и не состояло на вооружении.

Недавно британская полиция и спецслужбы индентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении, писала "Национальная служба новостей".