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Кондолза Райс рассказала, как надо сдерживать Россию

Россия перешла все границы, поэтому ее необходимо сдерживать с помощью армии Украины, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, пишет РИА Новости. Это предложение политик высказала во время интервью украинскому изданию «Новое Время».

Флаг США.
Флаг США.
Beverly & Pack, CC BY 2.0, part from original.

Корреспондент газеты спросил у Райс, «как долго Россия будет тестировать границы дозволенного», учитывая якобы ее причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и «агрессию против Украины». На что бывший госсекретарь ответила следующее:

Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать.

По словам Кондолизы Райс, чтобы сдерживать Россию, нужно поддержать украинскую армию со стороны западных стран, и в особенности США.

Кондолиза Райс,
экс-госсекретарь США:

В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа.

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