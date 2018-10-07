Кондолза Райс рассказала, как надо сдерживать Россию

Россия перешла все границы, поэтому ее необходимо сдерживать с помощью армии Украины, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, пишет РИА Новости. Это предложение политик высказала во время интервью украинскому изданию « Новое Время ».

Корреспондент газеты спросил у Райс, «как долго Россия будет тестировать границы дозволенного», учитывая якобы ее причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и «агрессию против Украины». На что бывший госсекретарь ответила следующее:

Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать.

По словам Кондолизы Райс, чтобы сдерживать Россию, нужно поддержать украинскую армию со стороны западных стран, и в особенности США.

Кондолиза Райс,

экс-госсекретарь США: