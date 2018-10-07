Кондолза Райс рассказала, как надо сдерживать Россию

Корреспондент газеты спросил у Райс, «как долго Россия будет тестировать границы дозволенного», учитывая якобы ее причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и «агрессию против Украины». На что бывший госсекретарь ответила следующее:
Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать.
По словам Кондолизы Райс, чтобы сдерживать Россию, нужно поддержать украинскую армию со стороны западных стран, и в особенности США.
Кондолиза Райс,
экс-госсекретарь США:
В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа.