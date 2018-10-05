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В США признали голодомор на Украине геноцидом и обвинили в нем Сталина

4 октября сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. В документе говорится, что сенаторы признают «выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года, что Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932—1933 годах», сообщает РБК.

США.
США.
СС0

Сенат «осуждает систематические нарушения прав украинского народа советской властью». В документе выражается сочувствие жертвам и их семьям, а также выжившим.

«85-я годовщина украинского голода 1932−1933 годов, известного как голодомор, должна служить напоминанием о репрессивной советской политике в отношении народа Украины», — подчеркивается в резолюции.

По мнению ее авторов, «миллионы украинцев погибли по воле тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое преднамеренно учинило голод на Украине в попытке сломить сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации».

Проект резолюции подготовили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий США.

Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил сенат Соединенных Штатов за такое решение.

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