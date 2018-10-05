В США признали голодомор на Украине геноцидом и обвинили в нем Сталина

4 октября сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. В документе говорится, что сенаторы признают «выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года, что Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932—1933 годах», сообщает РБК.