В США признали голодомор на Украине геноцидом и обвинили в нем Сталина

Сенат «осуждает систематические нарушения прав украинского народа советской властью». В документе выражается сочувствие жертвам и их семьям, а также выжившим.
«85-я годовщина украинского голода 1932−1933 годов, известного как голодомор, должна служить напоминанием о репрессивной советской политике в отношении народа Украины», — подчеркивается в резолюции.
По мнению ее авторов, «миллионы украинцев погибли по воле тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое преднамеренно учинило голод на Украине в попытке сломить сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации».
Проект резолюции подготовили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий США.
Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил сенат Соединенных Штатов за такое решение.